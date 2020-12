Premier De Croo is tevreden met het compromis dat met Hongarije en Polen werd uitgewerkt om groen licht te krijgen voor de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds, maar zit wel nog met vragen.

Premier Alexander De Croo is tevreden met het compromis dat met Hongarije en Polen werd uitgewerkt om groen licht te krijgen voor de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. Maar hij wil zich er op de Europese top wel van verzekeren dat het rechtsstaatmechanisme niet verzwakt wordt.

Boedapest en Warschau stortten de EU vorige maand in een crisis toen ze hun veto stelden tegen het meerjarig financieel kader 2021-2027 van de Unie én tegen het coronaherstelfonds NextGenerationEU. Ze deden dat omdat ze niet opgezet waren met het nieuwe Europese rechtsstaatmechanisme.

Duitsland, als roterend voorzitter van de Europese Unie, werkte de voorbije weken met Hongarije en Polen een compromis uit. Er ligt nu een verklaring op tafel die verduidelijkt dat het rechtsstaatmechanisme enkel gelinkt is aan de bescherming van de Europese begroting en dat de procedure objectief en onpartijdig is en alle lidstaten gelijk behandelt.

Vragen bij Alexander De Croo en Mark Rutte

Wellicht zullen alle Europese leiders op hun top in Brussel, die om 13 uur van start is gegaan, instemmen met het compromis. Maar net als de Nederlandse premier Mark Rutte wil ook Alexander De Croo tekst en uitleg krijgen bij het Duits-Pools-Hongaarse akkoord. 'België heeft nog enkele belangrijke bezorgdheden, ik hoop dat daar op de Europese Raad aan tegemoet gekomen wordt', zei De Croo bij het binnenkomen. In de omgeving van de premier luidt het dat gegarandeerd moet worden dat het rechtsstaatmechanisme voldoende krachtig blijft in de uitvoering én dat het zo snel mogelijk van start moet kunnen gaan. 'Daar is nog onduidelijkheid over', luidt het.

De commentaren van Rutte liggen in dezelfde lijn, maar de Nederlandse premier wil ook weten wat het standpunt van het Europees Parlement is. Daar zeggen enkele liberalen, onder wie Guy Verhofstadt, dat het compromis tegen het Europees verdrag ingaat omdat het de onafhankelijkheid van de Europese Commissie niet respecteert. Het parlement heeft niets te zeggen over de verklaring waar de leiders zich over buigen, maar moet zich wel uitspreken over de meerjarenbegroting, het herstelfonds én het rechtsstaatmechanisme.

Europese Raadsvoorzitter Charles Michel heeft er vertrouwen in dat de Pools-Hongaarse crisis in de komende uren kan worden opgelost. 'We zijn nog niet helemaal aan de aankomstlijn, maar een akkoord moet mogelijk zijn. Dat zou ook een sterk signaal zijn, naar de buitenwereld toe, maar ook naar onze burgers.'

Premier Alexander De Croo is tevreden met het compromis dat met Hongarije en Polen werd uitgewerkt om groen licht te krijgen voor de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. Maar hij wil zich er op de Europese top wel van verzekeren dat het rechtsstaatmechanisme niet verzwakt wordt.Boedapest en Warschau stortten de EU vorige maand in een crisis toen ze hun veto stelden tegen het meerjarig financieel kader 2021-2027 van de Unie én tegen het coronaherstelfonds NextGenerationEU. Ze deden dat omdat ze niet opgezet waren met het nieuwe Europese rechtsstaatmechanisme. Duitsland, als roterend voorzitter van de Europese Unie, werkte de voorbije weken met Hongarije en Polen een compromis uit. Er ligt nu een verklaring op tafel die verduidelijkt dat het rechtsstaatmechanisme enkel gelinkt is aan de bescherming van de Europese begroting en dat de procedure objectief en onpartijdig is en alle lidstaten gelijk behandelt.Wellicht zullen alle Europese leiders op hun top in Brussel, die om 13 uur van start is gegaan, instemmen met het compromis. Maar net als de Nederlandse premier Mark Rutte wil ook Alexander De Croo tekst en uitleg krijgen bij het Duits-Pools-Hongaarse akkoord. 'België heeft nog enkele belangrijke bezorgdheden, ik hoop dat daar op de Europese Raad aan tegemoet gekomen wordt', zei De Croo bij het binnenkomen. In de omgeving van de premier luidt het dat gegarandeerd moet worden dat het rechtsstaatmechanisme voldoende krachtig blijft in de uitvoering én dat het zo snel mogelijk van start moet kunnen gaan. 'Daar is nog onduidelijkheid over', luidt het. De commentaren van Rutte liggen in dezelfde lijn, maar de Nederlandse premier wil ook weten wat het standpunt van het Europees Parlement is. Daar zeggen enkele liberalen, onder wie Guy Verhofstadt, dat het compromis tegen het Europees verdrag ingaat omdat het de onafhankelijkheid van de Europese Commissie niet respecteert. Het parlement heeft niets te zeggen over de verklaring waar de leiders zich over buigen, maar moet zich wel uitspreken over de meerjarenbegroting, het herstelfonds én het rechtsstaatmechanisme.Europese Raadsvoorzitter Charles Michel heeft er vertrouwen in dat de Pools-Hongaarse crisis in de komende uren kan worden opgelost. 'We zijn nog niet helemaal aan de aankomstlijn, maar een akkoord moet mogelijk zijn. Dat zou ook een sterk signaal zijn, naar de buitenwereld toe, maar ook naar onze burgers.'