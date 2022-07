Uber Files: PVDA wil Pascal Smet zo snel mogelijk in Brussels Parlement horen

De PVDA wil deze week nog een extra vergadering van de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement om Brussels staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels-Vooruit), in de vorige legislatuur minister van Mobiliteit, te horen over zijn ’troebele’ relatie met de multinational Uber.

Fractieleidster Françoise De Smedt vindt de onthullingen van de Uber Files in Knack, De Tijd en Le Soir zeer ernstig. ‘Vertrouwelijke relaties, ontwerpakkoorden die in primeur worden overgemaakt, persmededelingen die in overleg werden opgesteld, en mededelingen van Uber die door het kabinet van Smet werden gecorrigeerd… Dat is ongelooflijk! We ontdekken elke dag meer over Ubers strategie om zich in grote steden op te dringen’, zegt ze.

De onthullingen tonen volgens haar aan dat ‘de multinational absoluut niet te vertrouwen valt. Het lijkt wel een maffiafilm. We hebben niet alleen een onderzoekscommissie nodig die zich over het verleden buigt, we moeten nu actie ondernemen om Uber te stoppen.’

Na de PS, Ecolo en PVDA maandag, eist dinsdag ook Vlaams Belang de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie ‘om deze bijzonder onfrisse affaire tot op het bot uit te pluizen’.

Knack en De Tijd schrijven dinsdag dat Smet als minister van Mobiliteit een spilfiguur was voor Uber om de Brusselse taximarkt open te breken. Reeds voor de verkiezingen van 2014 hadden Pascal Smet, toen nog Vlaams minister, en zijn medewerkers contact met Uber-lobbyisten. Volgens uitgelekte mails beloofde hij zich niet tegen Uber te verzetten als het bedrijf zich aan enkele voorwaarden zou houden. Toen Smet minister van Mobiliteit werd, zat hij voor Uber op een cruciale stoel.