Uber Files: bijzondere commissie Brussels parlement start op 19 januari werkzaamheden

De bijzondere commissie over de impact van de praktijken van Uber op de beslissingen van de Brusselse regering over de taxisector start haar werkzaamheden op 19 januari om 9 uur. Dat is vernomen bij de voorzitster van de commissie, Cieltje Van Achter (N-VA).

De eerste vergadering over de organisatie van de werkzaamheden zal wellicht met gesloten deuren gebeuren. De oprichting van de commissie werd op 25 november door het Brussels Parlement beslist met een ruime meerderheid, met 55 stemmen voor en 19 onthoudingen. Dat gebeurde op basis van een voorstel van de PS-fractie, medeondertekend door leden van Ecolo en DéFI na een amendement dat het werkveld uitbreidde tot het lobbywerk van andere actoren uit de taxisector.

De bijzondere commissie kwam er na de UberFiles, een onderzoek van een internationaal journalistenconsortium met vanuit Belgische kant Knack, De Tijd en Le Soir. Daaruit bleken dat er contacten waren tussen de multinational Uber en de Brusselse regering bij de voorbereiding van de hervorming van de taxi-ordonnantie.

Vooral de contacten tussen staatssecretaris Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit), oud-minister van Mobiliteit, en een lobbyist van Uber, sprongen daarbij in het oog. Maar Smet verklaarde na de onthullingen dat hij recht in zijn schoenen stond.

De bijzondere commissie krijgt twee maanden de tijd om de nodige hoorzittingen te houden en aanbevelingen op te stellen. De commissie, voorgezeten door Cieltje Van Achter (N-VA), bestaat uit drie leden van PS, en 3 van Ecolo, 2 leden van MR, DéFI, en PVDA, en één lid van Groen, N-VA, en Open Vld.