Uber Files: internationaal taxiprotest strijkt neer in Brussel

Donderdag komen taxichauffeurs uit heel Europa in Brussel samen voor de ‘Brussels World Strike’, een ‘giga-demonstratie’ om een onderzoek te eisen naar de onthullingen uit de UberFiles. Knack sprak met een van de organisatoren van de protestactie: Younes Zerrad, voorzitter van belangenorganisatie Elite Taxi Belgium.

Begin juli publiceerde Knack de Uber Files. Samen met Le Soir, De Tijd en een 40-tal partnermedia van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) onderzochten we 124.000 gelekte documenten afkomstig van het beursgenoteerde Amerikaanse techbedrijf Uber. De Uber Files legden onder meer de lobbystrategieën en dubieuze praktijken van Uber bloot in de periode dat het bedrijf actief werd in Europa.

‘Uit het onderzoek blijkt dat de kans groot is dat er in elke EU-lidstaat ernstige inbreuken op de mededingingsregels hebben plaatsgevonden’, klinkt het in de aankondiging van het taxiprotest in Brussel. ‘Wij, de Europese Taxi’s, eisen dat het hele UberFiles-schandaal onderzocht wordt. (…) Het hoofddoel van onze demonstratie is ervoor te zorgen dat het schandaal niet in de doofpot terecht komt.’

Wie organiseert het taxiprotest?

Younes Zerrad: In België gaat het om Elite Taxi Belgium en de Fédération des Taxis bruxellois. Volgend op de onthullingen uit de Uber Files hebben we beslist onze buitenlandse collega’s uit te nodigen naar de hoofdstad van Europa, om onze woede in één stem te bundelen. Uit heel Europa komen delegaties afgezakt: Zwitsers, Spanjaarden, Fransen, Nederlanders, Italianen, Duitsers, Portugezen, Grieken, Oostenrijkers … er is zelfs een Mexicaanse delegatie.

Hoe zal de demonstratie precies verlopen?

Zerrad: Donderdagochtend vanaf 9 uur komen we samen aan het Noordstation in Brussel. Van daar vertrekken we richting Europese wijk.

Hoeveel volk verwacht u?

Zerrad: Moeilijk op voorhand te zeggen. Om voorzichtig te zijn spreken we van 500 auto’s, maar we hopen op het dubbele. Alleen al uit Frankrijk komen er 300 wagens.

Gaan jullie Brussel helemaal lamleggen?

Zerrad: Bij manifestaties heb je altijd wel ongemak. De politie heeft ons gevraagd een strook vrij te laten voor het verkeer dat afkomt van de E40. We hebben geantwoord dat we dat zullen proberen. Maar natuurlijk zullen er in Brussel verstoringen zijn. Ik zou de mensen die donderdag in Brussel moeten zijn, willen oproepen om ofwel vroeger te vertrekken, ofwel het openbaar vervoer te nemen.

Wat wil u bereiken met de Brussels World Strike?

Zerrad: Doel is om te voorkomen dat de taxiregels aan één platform (Uber, nvdr) worden ‘gegeven’ en dat zij de spelregels kunnen opstellen zoals zij dat willen. Verder vragen we dat er een Europese onderzoekscommissie wordt opgericht, evenals onderzoekscommissies in de lidstaten. Wij willen dat zij die Uber hebben geholpen om de markt van bezoldigd vervoer binnen te sluipen, in België en elders, dat zij zich komen verantwoorden.

Wat is voor u het belangrijkste dat de Uber Files hebben blootgelegd?

Zerrad: Als Uber zich heeft kunnen vestigen in Europa, dan is dat door Emmanuel Macron. Hij heeft de toegang voor Uber in Europa gefaciliteerd.

Is ex-Eurocommissaris Neelie Kroes te ver gegaan in haar lobbywerk voor Uber?

Zerrad: Voor mij is het duidelijk dat er iets mis was met de manier waarop Kroes zich heeft gedragen. Eerst lobbyde ze voor Uber, en daarna stond ze bij het bedrijf op de payroll. Daar kan je je toch vragen bij stellen.

Welke grieven leven er nog in de taxi-sector?

Zerrad: Er is een Europese aanbeveling (2022/C62/01, nvdr) die de deregulering van de taxidienst promoot en pleit voor liberalisering. Maar daar zijn wij absoluut niet mee akkoord. Niet alleen zijn we er niet over geconsulteerd, we willen ook graag weten wie het initiatief heeft genomen voor die aanbeveling. Daarover willen we duiderlijkheid.

In de marge van de manifestatie gaan we ook Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) ontmoeten om ons ongenoegen te delen over het nieuwe Brusselse taxiplan. We hopen dat het ‘Taxiplan’ niet veeleer een ‘Uber-plan’ wordt. Wat stoort ons? De stijging van het aantal vergunningen voor huurwagens met chauffeur, van 1100 naar 1800. Er komen dus 700 huurwagens met chauffeur bij in Brussel, terwijl er amper 150-200 taxilicenties bijkomen. Dat is werken met twee maten en twee gewichten. Wij moeten minstens gelijk behandeld worden.