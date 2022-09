Antifraudebureau voert onderzoek naar Neelie Kroes

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) voert een onderzoek naar het lobbywerk van voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes voor het techbedrijf Uber. Dat bevestigt OLAF aan het Nederlandse onderzoeksplatform Follow The Money.

De Nederlandse oud-minister en voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes kwam in juli in opspraak door de Uber Files, een documentenlek over de lobbystrategieën van het Amerikaanse techbedrijf in Europa. Daaruit bleek dat Kroes niet de vereiste toestemming had van de Europese Commissie om te lobbyen voor Uber.

Zowat een jaar na haar vertrek bij de Europese Commissie in november 2014 vroeg Kroes of ze lid mocht worden van een betaalde adviesraad van Uber, ondanks een zogeheten afkoelingsperiode van 18 maanden in de gedragscode van de Commissie die voormalige commissarissen verbiedt te lobbyen bij ex-collega’s. De Commissie wees Kroes’ verzoek af.

Tijdens die afkoelingsperiode oefende Kroes druk uit op een Nederlandse minister en andere leden van de regering ‘om de toezichthouder en de politie te dwingen een onderzoek naar het Amsterdamse kantoor van Uber te staken’, aldus de uitgelekte documenten.

Na de publicatie vroeg de Europese Commissie in een brief om opheldering. Kroes antwoordde binnen de week. Begin september liet de Europese Commissie nog weten dat ze Kroes’ antwoord aan het analyseren was.

Afgelopen woensdag vroeg het Nederlandse onderzoeksplatform Follow The Money om de laatste stand van zaken. Daarop verwees de Commissie door naar het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). Dat is onder meer bevoegd voor onderzoek naar ‘ernstig wangedrag’ van personeel en leden van de Europese instellingen.

‘Na een voorlopige evaluatie van de beschuldigingen die onder de aandacht van OLAF zijn gebracht, heeft de directeur-generaal van OLAF besloten een onderzoek in te stellen’, bevestigt een woordvoerder van het bureau. Het heeft inmiddels informatie opgevraagd bij de Europese Commissie ‘om de feiten goed te begrijpen en te beoordelen’.

In de Uber Files-artikels reageerde Kroes dat ze ‘overeenstemming met haar ethische plichten’ als voormalig Europees commissaris ‘geen formele of informele rol bij Uber had gehad’ voor het einde van de afkoelingsperiode.

‘Met goedkeuring van de Commissie’

Kroes voegde eraan toe dat ze tijdens die periode een onbetaalde rol had aangenomen bij een Nederlandse organisatie die start-ups ondersteunt, waardoor ze ‘in contact moest komen met een breed scala aan bedrijfs-, overheids- en niet-gouvernementele entiteiten’. Zij zei dat ze dat had gedaan op verzoek van de Nederlandse regering en met goedkeuring van de Europese Commissie.

Het Uber Files-onderzoek is gebaseerd op een datalek van 124.000 interne documenten dat in handen kwam van de Britse krant The Guardian. Die deelde de gegevens met het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) en 42 partnermedia. In België namen Knack, De Tijd en Le Soir deel aan het Uber Files-onderzoek.Kristof Clerix

