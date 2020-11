De spanningen tussen de N-VA en de Open VLD nemen grotere proporties aan. Op Twitter komt het tot een opstootje tussen Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en N-VA-Kamerlid Theo Francken.

Het nieuw dieptepunt in de relaties tussen beide Vlaamse coalitiepartners komt er na een tweet van N-VA-Kamerlid Theo Francken. Daarin zwaait hij met het programma waarmee Egbert Lachaert Open VLD-voorzitter wilde worden. Daarin stond onder meer dat een kernuitstap tegen 2025 niet haalbaar zou zijn.

Trends en Knack berichtten dinsdag het tegendeel. Engie Electrabel schrapt alle investeringen voor de levensduurverlening van de kerncentrales. Het bedrijf legt zich bij de koers van de regering-De Croo neer om alle centrales te sluiten tegen 2025. Reden genoeg voor Francken om het Lachaert-programma boven te halen.

De Open VLD-voorzitter reageerde boos. 'Dat heet een coalitie vormen, Theo. Met geven en nemen. Met respect en in vertrouwen. Een coalitiesysteem is geen dictatuur van 1 partij over de anderen. Bij de N-VA denken ze daar anders over.' Om dan over te gaan tot de zin: 'Anderen vernederen behoort tot het DNA'.

Dat heet een coalitie vormen, Theo. Met geven en nemen. Met respect en in vertrouwen. Een coalitiesysteem is geen dictatuur van 1 partij over de anderen.



Bij @de_NVA denken ze daar anders over. Anderen vernederen behoort tot het DNA. Daarom mislukten jullie ook in de formatie. https://t.co/u4XzkhT3nB — Egbert Lachaert (@egbertlachaert) November 17, 2020

Francken riposteert dat iemand confronteren met eerdere uitspraken niets met vernederen te maken heeft. 'Dat noemen ze oppositie voeren, Egbert.'

Het nieuwe opstootje komt er luttele dagen nadat diezelfde Lachaert in De Zondag een toenaderingspoging ondernam richting N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Die laatste weigerde de hand en blijft spreken van verraad vanwege de liberalen. De Wever gooide op de straatstenen dat hij op 27 mei Lachaert en huidig premier Alexander De Croo (Open VLD) had ontvangen op zijn kantoor in het kader van de federale regeringsvorming.

De Vlaamse formatie is toch gelukt. Wat zegt u toch allemaal?



Iemand confronteren met eerdere uitspraken en verkiezingsbeloften heeft niets met vernederen te maken. Dat noemen ze oppositie voeren, Egbert. Ik weet dat dat bij jullie al 20 jaar geleden is, maar toch. https://t.co/SmOp6ZdwCz — Theo Francken MP (@FranckenTheo) November 17, 2020

