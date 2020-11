Groen-fractieleider Kristof Calvo juicht de plannen van de regering toe om burgers te betrekken bij een nieuwe staatshervorming. 'De particratie moet op de schop.'

Een Dialoogplatform. Dat beloven ministers Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR), beiden verantwoordelijk voor institutionele hervorming. Ze willen aanbevelingen opvragen bij academici, het middenveld, maar ook gewone burgers, die ze al dan niet via een loting willen betrekken.Kristof Calvo (Groen) is opgetogen over de plannen. 'Het is een publiek geheim dat we tijdens de onderhandelingen sterk aan de kar hebben getrokken voor het hoofdstuk rond democratische vernieuwing', zegt hij. 'De nieuwe staatshervorming wordt niet meer door een select groepje partijvoorzitters uitgetekend in een kasteel.' Waarom zouden burgers hun zegje moeten kunnen doen over de staatsstructuur? Kristof Calvo: Ik denk dat ik voor het eerst kennis heb gemaakt met de deliberatieve democratie in de derde bachelor politieke wetenschappen, tijdens de lessen van professor Dave Sinardet. Ik geloof dat het een verrijking kan zijn voor de democratie. We leven in een tijd van grote mondigheid en connectiviteit. Het zou doodzonde zijn om niet aan de slag te gaan met dat engagement. Een veelgehoord argument tegen nieuwe vormen van democratie is dat je enkel mensen aantrekt die al geïnteresseerd zijn in politiek. Calvo: Het is geen toveroplossing. Daarom is het uitdrukkelijk een aanvulling op de representatieve democratie. In het regeerakkoord versterken we die vertegenwoordigende democratie door de opkomstplicht te behouden, de jongeren de kans te geven om deel te nemen aan Europese verkiezingen en door een campagne te organiseren om de participatiegraad op te krikken.Hoe voorkom je dat het Dialoogplatform verzandt in een vrijblijvende praatbarak? Calvo: Het zal niet allemaal perfect gaan. Het zal soms schuren en wringen en niet altijd het gewenste resultaat opleveren. Maar dat is net de essentie van democratie. Het regeerakkoord suggereert dat politici zoveel mogelijk in ontmoeting gaan met burgers. We gooien de ramen en deuren open. En dat is een belangrijke trendbreuk. Vivaldi zegt dat België van iedereen is, niet enkel van partijvoorzittersIs dat geen wishful thinking? Calvo: We moeten niet flauw doen: de particratie is een taaie klant. We kunnen van mening verschillen over burgerparticipatie, maar ik hoop dat we aan één zeel kunnen trekken wanneer het gaat over meer vrijheid en openheid voor onze democratie. De particratie moet op de schop. Hoe denkt u dat burgers zullen oordelen over het Belgisch federalisme? 'Het splitsen van politie en de NMBS zou wel eens snel kunnen sneuvelen', schrijft u op Twitter.Calvo: Ik wil geen voorafname maken. Maar het is uitgebreid gedocumenteerd dat de Vlaming veelal federaal denkt als het op België aankomt. In het verleden zagen we veel eenrichtingsverkeer. Nu wordt het debat verrijkt met nieuwe inzichten. De toekomst van de gezondheidszorg staat nochtans al netjes gebeiteld in het regeerakkoord: die zal meer gedecentraliseerd zijn. Calvo: Het klopt dat er op een aantal vlakken al een richting wordt aangegeven. Dat is normaal en toont dat de representatieve democratie zich niet wegsteekt. Maar in die ontmoetingsplekken kan je die keuzes wel voor een stuk toelichten en zelfs laten challengen. De politiek trekt zich niet terug. Deze heruitvinding vereist net meer leiderschap, in plaats van minder. Verlinden en Clarinval willen eind volgend jaar concrete aanbevelingen zien. Dat is snel.Calvo: Die timing is krap. Ik zal mijn bezorgdheid daarover ook in alle openheid delen, want die datum mag geen fetisj zijn. De dialoog vereist tijd en engagement. Dit mag geen verplicht nummertje worden.