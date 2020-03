'We zijn allesbehalve klaar voor de energietransitie', schrijft Egbert Lachaert, kandidaat-voorzitter van Open VLD, in zijn nieuwe e-book, dat Knack kon inkijken. De Oost-Vlaming heeft ook een noodoplossing voor de formatie klaar.

Met een nieuw manifest wil federaal fractieleider de 65.000 Open VLD-leden over de streep trekken om voor hem te stemmen in de voorzittersrace tegen Bart Tommelein, Els Ampe en Stefaan Nuytten. Het e-book, getiteld 'Puur Blauw', schuift meerdere voorstellen naar voren over onder meer migratie, justitie en mobiliteit.

De Oost-Vlaming spreekt zich ook uit over de kernuitstap. Die is bij wet voorzien in 2025. Maar dat is kort dag, aldus Lachaert. 'We zijn allesbehalve klaar voor de grote transitie', schrijft hij. Hij kijkt daarvoor naar de val van de regering-Michel. 'Daardoor hebben we geen mechanisme uitgewerkt om tegen 2025 voldoende gascapaciteit te hebben.'

Die taak is toebedeeld aan federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR). Maar volgens Lachaert is het tijd dat de Kamer de touwtjes in handen neemt. 'Laat het parlement zelf een steunmechanisme uitwerken. Er is al te veel kostbare tijd verloren.'

Formatie

In zijn e-book suggereert Lachaert ook een oplossing voor de federale formatie. Wanneer die niet uit het slop geraakt, moeten de 'twee grootste deelentiteiten' (lees: Vlaanderen en Wallonië) verplicht kunnen worden om samen een begroting in te dienen bij de Europese Commissie. De regering zou dan gevormd worden via een eigenzinnige afspiegelingsformule. 'Laat de deelstaatregeringen de regering bezetten met één minister per partij.' Vandaag zou dat overeenkomen met een minister vanwege N-VA, CD&V, Open VLD, PS, MR en Ecolo. De Brusselse regering zou ook één lid kunnen afvaardigen, zegt Lachaert.

De liberaal heeft ook een straf in petto voor de entiteiten die geen begroting zouden indienen. De dotaties aan de gewesten, gemeenschappen én de weddes van alle politici zouden met twintig procent verminderd worden.

Qua politieke vernieuwing heeft hij eveneens een eigenzinnig voorstel. Lachaert wil 50 van de 150 leden van de Kamer vervangen door parlementsleden vanuit de deelstaatparlementen. De Senaat werkt op dit moment ook al met zulke zogenaamde deelstaatsenatoren. Dat idee, dat bedoeld is als een manier om het totale aantal politici te verminderen, bracht hij maandagavond al te berde op een voorzittersdebat in Antwerpen.

