De Zondagging in gesprek met Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert over de coronacrisis, de federale formatie en de vete met Bart De Wever (N-VA). 'Dit mag geen blijvend conflict worden. Ik wil hem graag de hand reiken.'

De Zondag vroeg Egbert Lachaert wanneer hij Bart De Wever voor het laatst sprak. 'Oei. (denkt na ) Dat moet eind juli geweest zijn. Hij had toen zijn bubbel van vijf gevormd. Hij liet me weten dat ik kon aansluiten. De dag nadien was hij mij live op VTM de les aan het spellen. Dat was de laatste keer. Of neen: nog één keer kreeg ik een bericht. Toen Vivaldi dreigde fout te lopen. "Dat een bladzijde snel kan omgeslagen worden", stuurde hij.'

Het conflict tussen de liberalen en de N-VA weegt op de Vlaamse regering, zegt Lachaert. 'Donderdag heeft de N-VA drie van haar vijf vragen in het Vlaams parlement opgeofferd voor vragen over federaal beleid. Dat is niet gezond. (feller ) Voer gerust oppositie, maar doe dat federaal. Zij zijn momenteel zélf het gezag van de Vlaamse regering én van Jan Jambon aan het ondermijnen. Wij willen graag het Vlaams regeerakkoord uitvoeren, maar dat moet correct gebeuren. Het zou daarom beter zijn dat Bart en ik dit uitpraten. We zijn nu enkele weken verder. Ik ben niet boos op hem. En hij zal ook wel weten dat iedereen verantwoordelijkheid draagt in wat gebeurd is.'

Daarom opent Lachaert de deur om het bij te leggen. 'Ik wil hem graag de hand reiken. Schrijf dat maar op. Laat ons samen een koffie drinken. Of gaan lopen in een park. Dat is coronaproof . Dat mag in Antwerpen zijn. Ik ben daartoe bereid.'

