Ook plattelands verzet in middeleeuwen: 'Er kwam een alternatief maatschappijmodel in de Kempen'

Als we het in Vlaanderen hebben over 'onze instellingen', leren we meestal over de vrijheden die afgedwongen werden in de belangrijkste steden van het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant. Veel minder bekend is dat er in perifere gebieden van dezelfde contreien totaal andere vormen van prille 'democratie' en 'inspraak' zijn ontstaan.

© iStock

De alternatieve canon: terwijl de regering-Jambon een Vlaamse canon voorbereidt, kijkt Knack weg van de alom bekende ankerpunten. Welke feiten en gebeurtenissen zijn onbekend maar onontbeerlijk voor wie de geschiedenis van Vlaanderen écht wil kennen?

...

