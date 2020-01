De loonkloof tussen man en vrouw wordt al sinds 1926 bestreden

Dat Internationale Vrouwendag op 8 maart wordt gevierd, heeft alles te maken met een vrouwenstaking. Op 8 maart 1902 legden in New York tientallen meisjes en vrouwen uit de kledingindustrie het werk neer. Ze protesteerden tegen de kinderarbeid, de lage lonen, de lange werkdagen en de ongezonde en gevaarlijke werkomstandigheden. Sindsdien is hun slogan 'Brood en Rozen' een klassieker in het socialistische jargon. Ook in eigen land voeren vrouwen al bijna honderd jaar lang hun eigen strijd voor gelijk loon en gelijke rechten.

© belga

De alternatieve canon: terwijl de regering-Jambon een Vlaamse canon voorbereidt, kijkt Knack weg van de alom bekende ankerpunten. Welke feiten en gebeurtenissen zijn onbekend maar onontbeerlijk voor wie de geschiedenis van Vlaanderen écht wil kennen?

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×