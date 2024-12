In memoriam 2024: deze markante mensen overleden dit jaar 

Knack portretteert in zijn wekelijkse rubriek In memoriam opmerkelijke overledenen. Bekende en minder bekende zielen. Ook de twaalf vrouwen en mannen van het onderstaande, eigenzinnige lijstje gingen het afgelopen jaar heen.

‘Acteurs maken altijd zoveel lawaai als ze sterven’, schreef de Amerikaanse romancier Henry Miller. Maar net als vele beroemde of beruchte boutades, blijkt ook deze niet helemaal te kloppen. Soms zien mensen zichzelf ook vrij snel hemelen gaan.

‘Ik zou liever dood zijn dan Satisfaction te zingen als ik 45 ben’, zei een jonge Mick Jagger. Hij zingt het vandaag nog altijd en is nu zo oud dat hij zich zijn leeftijd niet eens meer herinnert ten tijde van die lapsus.

Een zeldzame keer zit er in zo’n quote – zelfs rond overlijden – wellicht een grond van waarheid. Zo noteerde Frida Kahlo in haar dagboek: ‘Ik wacht met plezier op mijn heengaan en hoop nooit meer terug te keren.’ Dat was een echo van pure wanhoop. De schilderes leed haar leven lang vreselijke pijnen als gevolg van een kinderverlamming en een zwaar ongeval.

Veel leesgenot met de beste In memoriam-stukken van Knack.

1. Melanie

Media noemden haar de vrouwelijke Bob Dylan en het publiek kende haar alleen bij haar voornaam: Melanie. Het bloemenmeisje van Woodstock verkocht 80 miljoen platen. Portret van een performer met de aura van een hippie, maar niet krols genoeg en te veel cherubijn.

2. Donald Sutherland

Donald Sutherland was de aristocraat en kameleon onder de rasacteurs. Karakterkop, 1,92 meter en een sonore stem waar een blind paard hem aan herkende. Half Christus, half Mick Jagger bleek hij ook een begenadigde politieke raddraaier.

3. Herman Selleslags

In New York hangt ter hoogte van West 23rd Street een foto van de Ramones. Na een interview vroeg sterrenfotograaf Herman Selleslags hen in 1976 om buiten te poseren. De stoerste jongens van de klas durfden niet. ‘Te gevaarlijk.’ Uiteindelijk kon hij hen toch overtuigen.

4. Gustavo Gutiérrez

In Peru overleed Gustavo Gutiérrez. De kleine sloppenpriester – goed in revolutie en in afwassen – schreef de bijbel van de bevrijdingstheologie en zette daarmee de hele katholieke kerk op zijn kop.

5. Quincy Jones

De legendarische Quincy Jones, zwarte muzikant, arrangeur, dirigent, producent en zakenman, overspande zeven decennia jazz en bebop, over blues of R&B tot rock en rap. 28 Grammy Awards haalde hij binnen en hij kocht elk jaar bretellen voor zijn vriend Toots Thielemans.

6. Guido Haerynck

Als dichter kende de wereld Guido Haerynck als Gwij (ook Gwy) Mandelinck, naar het riviertje de Mandel. Maar hij bracht vooral cultuur tussen de koeien en piloteerde het godvergeten dorpje Watou met een ware kunstenkermis naar wereldfaam.

7. Ivan Boesky

De ooit steenrijke parvenu Ivan Boesky veroorzaakte als beursmakelaar een nooit gezien beursschandaal in de Verenigde Staten. Zo indrukwekkend dat ‘Ivan de Verschrikkelijke’ model stond voor Gordon Gekko in de film Wall Street.

8. Oma Obama

Op haar 86e overleed Marian Robinson. De moeder van Michelle Obama hield haar dochter, dier man Barack en hun kinderen ook in het Witte Huis met de voeten op de grond. De nanny in chief leerde in die visbokaal zonder fanfare de butlers kaarten en de kinderen hamburgers eten.

9. Jan Cremer

‘Schandaalauteur’ en ‘succesauteur’ waren de epitheta voor de Nederlandse Jan, die tientallen miljoenen boeken verkocht met machistische verhalen vol seks, drank en geweld. Hij hanteerde een eigen hedonistische en zeer egoïstische ethiek: normloos was de nieuwe norm.

10. Rose Dugdale

Rose Dugdale werd geboren met een gouden lepel in de mond, maar was in de jaren zeventig de meest gezochte IRA-terroriste. Mede door een bombardement op een politiebureau. Zij ging met een sierlijke Lotus-sportwagen wapens kopen voor haar gewelddadige broeders.

11. Zong Qinghou

De drankentycoon Zong Qinghou was lang de rijkste man van China en begon letterlijk met niks. Zijn Wahaha-groep (het lachende kindergezicht) startte klein met frivole watertjes en energiedrankjes. De baas hield niet van leningen en nog minder van dure managers.

12. Walter van den Broeck

Herman Brusselmans noemde in 2012 Van den Broeck een van de grootste naoorlogse schrijvers van ons land. Hij eiste stante pede een standbeeld voor de man. Dat het standbeeld nog altijd uitblijft, is godgeklaagd.