‘Een jaar in woelig water’: dit zijn de beelden van 2024 

© GETTY/OMAR AL-QATTAA/AFP 1 september in Gaza: een man zoekt dekking terwijl een explosie rook en stof verspreidt tijdens een Israëlische aanval die naar verluidt gericht was op een school in het Zeitoun district aan de rand van Gaza Stad.

© X 2024 was het jaar van de eerste commerciële ruimtewandeling ooit. Als eerste verliet miljardair en missieleider Jared Isaacman het ruimteschip, op een hoogte van zowat 730 kilometer boven de aarde. ‘Thuis hebben we allemaal heel wat werk te doen, maar van hier lijkt het een perfecte wereld’, zei Isaacman toen hij uit het ruimteschip ging.

© REUTERS/Marko Djurica Een vrouw met een wapen gaat naar de bakker in Tel Aviv, Israël, 4 juni 2024.

© GETTY/BASHAR TALEB/AFP Een man gooit een zak brood naar mensen aan een bakkerij in Khan Younis in het zuiden van de Gazastrook.

© GETTY/Anselmo Cunha/AFP Is het een vliegtuig in de lucht? Of op het water? In 2024 is zoiets niet langer duidelijk. Dit vliegtuig staat op het tarmac van de ondergelopen Salgado Filho International Airport in de stad Porto Alegre, in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul. Meer dan 600.000 mensen raakten ontheemd door de twee weken durende zware regenval, overstromingen en modderstromen.

© REUTERS/Hatem Khaled De Palestijnse Buthayna Abu Jazar houdt het handje vast van haar zoon Hazma, die gedood werd tijdens een Israëlische aanval in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook op 9 mei 2024.

© GETTY/Philippe Lopez/AFP Franse boeren laten verkeersborden achter in Deux-Sèvres in Niort, Zuidwest-Frankrijk. Ze hadden die eerder weggehaald uit protest tegen de alarmerende situatie in de landbouw.

© REUTERS/Susana Vera Brandweerlui pompen het water uit een tunnel waar voertuigen opgestapeld staan, na hevige regenval in Alfafar, in Valencia, Spanje, 1 november 2024.

© REUTERS/Marko Djurica Twee boxerhonden zitten in een auto terwijl ze wachten op hun baasjes in Kroatië.

© GETTY/Gavriil GRIGOROV Twee internationale leiders maken een ommetje in een Russische Aurus in Pyongyang, op 19 juni 2024.

© VRT Ben Weyts stond als minister van Onderwijs in onderbroek voor de klas om aandacht te vragen voor Bednet, de organisatie die online afstandsonderwijs aanbiedt voor leerlingen die door ziekte niet naar school kunnen. Aandacht kreeg hij.

© GETTY/DIMITAR DILKOFF / AFP Deze foto toont de schade in een sloppenwijk in het Franse Mayotte in de Indische Oceaan nadat de cycloon Chido de archipel trof.

© GETTY/ JIM WATSON/AFP Tesla-ceo Elon Musk springt op het podium terwijl hij zich aansluit bij Donald Trump tijdens een campagnebijeenkomst in Butler, Pennsylvania op 5 oktober 2024.

© GETTY/Angelos TZORTZINIS / AFP Een koppel in Athene staart naar de geeloranje waas dat is ontstaan uit de stofwolken met Saharastof.

© GETTY/ Omar Al-Qattaa Humanitaire hulppakketten landen in het noorden van de Gazastrook.

© REUTERS/Danylo Antoniuk Oekraïners zien hoe hun woning beschadigd raakte tijdens een Russische raketaanval in Kiev, 7 februari 2024.

© GETTY/Ed Ram Melese Desta poseert voor een foto in de Ethiopische regio Tigray op 18 februari. Een niet aflatende droogte heeft rampzalige gevolgen gehad voor de oogsten.

© GETTY/Stringer/Anadolu Journalist Wael Al-Dahdouh begraaft zijn zonen Hamza Wael Al-Dahdouh en Mustafa Thuraya, ook journalisten, nadat ze omkwamen bij een Israëlisch bombardement op hun auto in de stad Rafah, Gaza. Dahdouh verloor ook zijn vrouw en twee andere kinderen tijdens Israëlische aanvallen.

© Belga Ex-radiomaker Sven Pichal krijgt urine over zich wanneer hij het Antwerpse justitiepaleis binnenwandelt om zijn straf te aanhoren in een pedofiliezaak.

© GETTY/Daffa Ramya Kanzuddin/AFP Indonesische activisten redden meer dan 200 geboeide honden uit een vrachtwagen die bestemd waren voor menselijke consumptie.

© REUTERS/Thomas Mukoya Robaika Peter, 25, houdt haar ernstig ondervoede kind vast op de kinderafdeling van het Mother of Mercy Hospital in Gidel, Zuid-Kordofan, Soedan.

© REUTERS/Kevin Lamarque De Democratische presidentskandidaat en Amerikaanse vicepresident Kamala Harris lacht met haar alter ego uit Saturday Night Live, Maya Rudolph.

© Belga N-VA-voorzitter Bart De Wever kent de kracht van het beeld. Na zijn overwinning in de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober draagt zijn zoon Hendrik een staf met een adelaar met opschrift SPQA, Senatus Populusque Antverpiensis.

© REUTERS/Yara Nardi Fransen protesteren tegen het extreemrechtse Rassemblement National op Place de la République na de resultaten in de eerste ronde van de parlementsverkiezingen van begin 2024.

© REUTERS/Stelios Misinas Ongezien: zeldzame regenval in Merzouga, Marokko, zet de Saharawoestijn onder water.

© REUTERS/Tuane Fernandes Leden van de Indigenous People Association zetten internationale leiders onder water om actie te eisen tegen klimaatverandering in de aanloop naar de G20-top in Rio de Janeiro, Brazilië, 16 november 2024.

© REUTERS/Brendan McDermid De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump wordt geholpen door de Secret Service nadat er geschoten is tijdens een campagnebijeenkomst op de Butler Farm Show in Butler, Pennsylvania, VS, 13 juli 2024.

© REUTERS/Khanh Vu Een jongen zit in een drijvend mandje terwijl mensen door een overstroomde straat waden na de impact van tyfoon Yagi, in Hanoi, Vietnam, 11 september 2024.

© REUTERS/Pilar Olivares Een drone toont fietsers die een vrachtwagen passeren met daarin de resten van een bultrugwalvis nadat deze dood werd aangetroffen op het strand van Barra da Tijuca, in Rio de Janeiro, Brazilië.

© REUTERS/Daniel Becerril Een jongen dompelt zich onder in het overstromingswater buiten een huis in de nasleep van orkaan Beryl, in Rosenberg, Texas, VS, 8 juli 2024.

© GETTY/Belal Khaled-Anadolu Palestijnse kinderen versieren hun tenten met lantaarns in de aanloop naar de Ramadan in Rafah, Gaza.

© REUTERS/Adrees Latif Eliana, 22, uit Venezuela, houdt haar driejarige dochter vast terwijl ze schreeuwt naar een soldaat die haar de doorgang verhindert in El Paso, Texas.

© REUTERS/Ana Beltran Vrijwilligers en plaatselijke bewoners helpen de modder van de straat te ruimen na hevige regenval in Paiporta, bij Valencia, Spanje, 5 november 2024. Dit beeld toont de solidariteit die we in de toekomst nog hard zullen nodig hebben.

© GETTY/LUIS TATO/AFP Een vrouw waadt door het overstromingswater in Kenia, dat met een van de ergste overstromingen in de recente geschiedenis kampt.

© REUTERS/Oekraïens leger Een Oekraïense militair speelt piano in een beschadigd gebouw in de frontlijnstad Chasiv Yar in de regio Donetsk, Oekraïne.

© REUTERS/Ueslei Marcelino Door een historische droogte staat de Pantanal in Brazilië, het grootste tropische moerasgebied ter wereld, in brand. Dit aapje liet door het vuur het leven.

© Belga Vooruit in beweging krijgen. Dat is wat N-VA-voorzitter Bart De Wever duidelijk wil maken tijdens onderhandelingen met de federale Arizona-coalitie.

© REUTERS/Jonathan Drake Een man helpt bij het bevrijden van een auto die gestrand is op een overstroomd stuk weg als gevolg van de tropische storm Helene in North Carolina.