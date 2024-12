Sprintster Rani Rosius: ‘Ik zal voor altijd fantastische herinneringen koesteren aan Parijs’

Rani Rosius is atlete, gespecialiseerd in sprint. Ze nam deel aan de 100 meter en 4×100 meter op de Olympische Spelen in Parijs.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Dat mijn lening werd goedgekeurd en ik dus een huis kon kopen, waar mijn vriendin en ik nu samen wonen.

En wat maakte u boos?

Dat mijn trainer Johan Baerts niet mee mocht naar de Olympische Spelen. Gelukkig kwam dat uiteindelijk toch in orde.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2023 hebt u gerealiseerd?

Ik heb nog nooit goede voornemens gemaakt.

Wat was uw grootste ontdekking van 2024?

Dat Red Bull veel lekkere smaakjes heeft. Ze sponsoren mij, maar tot voor kort dronk ik het eigenlijk niet. Recent ben ik er dan toch mee begonnen en het valt in de smaak, moet ik zeggen. Wat extra energie voor een training is natuurlijk mooi meegenomen.

Wat was het beste boek van 2024? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Boeken heb ik nooit gelezen: ik heb zware dyslexie, dus dat duurt me te lang. Veel nieuwe films heb ik dit jaar ook niet gezien, maar Cruella blijf ik heel leuk vinden. Mijn favoriete tv-serie is ook een klassieker: Orange is the New Black. Die stond al lang op mijn lijstje. Intussen zit ik al aan seizoen vier, en ik blijf doorgaan. En dit jaar ontdekte ik de Amerikaanse singer-songwriter Chappell Roan. Haar muziek heeft een heel toffe vibe.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2024?

De Thaise keuken, die ik leerde kennen dankzij het uitstekende restaurant Khamphet in Genk. Mijn vriendin en ik hebben twee favoriete recepten, die we bijna wekelijks maken: rodecurrysoep en pad kra pao, een roerbakgerecht met gehakt, groenten, lekkere sausjes, rijst en ei.

Wat was de mooiste plek die u dit jaar hebt ontdekt?

Parijs. Ik was er nog nooit geweest en eerlijk gezegd heb ik er nog altijd niet veel van gezien. Mij maak je ook niet echt gelukkig met een citytrip. Maar ik zal voor altijd fantastische herinneringen koesteren aan die stad.

Wie is voor u de persoon van 2024?

Mijn trainer Johan Baerts. Hij heeft veel moeilijke momenten doorstaan en toch blijft hij zo hard zijn best doen voor mij: twee trainingen per dag, naar het buitenland… Maar we lachen ook veel samen.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

Met heel de familie. Mijn zus laat zich altijd volledig gaan met de cadeaus. En we eten een hele avond hapjes. Na vijf stuks denk je dat je vol zit, maar dan komen er nog minstens tien.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Facebook. Ik heb die app zelfs al van mijn gsm gegooid. Hij nam te veel geheugen in beslag.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ja. Tenminste: ik hoop dat mijn ouders dat doen, want ik kijk mee op hun kosten.

Wat was de strafste sportprestatie van 2024?

De fantastische prestaties van Alexander Doom op het WK indoor en het EK outdoor. Anderen hebben zijn talent lang niet gezien, maar hij heeft bewezen wat voor topatleet hij is.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Nee, ik vrees dat het een verloren zaak is. Al blijf ik zelf wel mijn best doen.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Geen idee, sorry.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2025?

Ik weet niet of ik vijanden heb, maar ik kan me niet voorstellen dat ik iemand iets slechts zou toewensen. Voor iedereen hetzelfde dus: een goede gezondheid, veel plezier en geluk.