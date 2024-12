Dit zijn de 10 beste onderzoeksartikels van Knack in 2024

Van een internationaal circuit van extreemrechtse ‘active clubs’ tot het vastgoed van Belgische criminelen in Dubai: in 2024 publiceerde de Knack-redactie opnieuw tal van journalistieke onthullingen. Deze tien artikels mag u niet missen.

Eind juni 2024 prijkte Knack plots op een Russische sanctielijst – officieel wegens het ‘systematisch verspreiden van onjuiste informatie over het verloop van de speciale militaire operatie’. Blijkbaar doet de onderzoeksjournalistiek van Knack pijn. Want amper een paar weken eerder had collega Jeroen Zuallaert samen met het Deense DR en 14 andere media blootgelegd hoe de Russische organisatie Pravfond de advocaten van een wapenhandelaar en een FSB-huurmoordenaar heeft gefinancierd.

Niet alleen Moskou, ook Kigali is géén fan van Knack. Dat komt dan weer door een onderzoek naar de activiteiten van de Rwandese geheime dienst in België, dat Lotte Lambrecht en Kristof Clerix samen met journalistencollectief Lost in Europe en mediapartners RTBF en Le Soir uitvoerden.

Brecht Castel trok de bokshandschoenen aan en ging trainen in een vechtsportclub gelinkt aan extreemrechts. Stijn Tormans kaartte als eerste de nationale erfgoedramp aan rond de Koninklijke Gaanderijen in Oostende. Elisa Hulstaert dook in de wereld van deepnudes. En Kamiel Vermeylen tekende verontrustende getuigenissen op over Europarlementslid Hilde Vautmans.

Ons artikel over de verdwijning van meer dan 50.000 alleenreizende kinderen in Europa werd bekroond met de Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism, een belangrijke Europese persprijs. Voor het dataonderzoek werkten we samen met Lost In Europe, De Standaard en VRT NWS. Ook met Le Soir, De Tijd en journalistencollectieven ICIJ en OCCRP bundelden we het voorbije jaar de krachten. Van Antwerpse diamant tot latina prostitutie in de dorpsstraat: hieronder leest u – in volgorde van publicatie – tien van Knacks beste onderzoeksartikels van 2024.

Sinds zijn vertrek uit de nationale politiek zet Dries Van Langenhove vol in op zijn vechtsportclub in Opwijk. ‘Weerbaar’ past in een internationaal circuit van extreemrechtse ‘active clubs’ die geloven in witte suprematie. Knack ging undercover.

Tussen 2021 en 2023 zijn in Europa minstens 51.433 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen verdwenen uit asielcentra. Dat blijkt uit een onderzoek van het journalistencollectief Lost In Europe waar Knack, VRT NWS en De Standaard aan meewerkten.

Op het kabinet van Europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) loopt het grondig mis. Europese middelen werden foutief aangewend of belandden in de eigen zak. Knack sprak met een tiental ex-medewerkers van de Limburgse politica. Zij spreken van ‘psychologische intimidatie’.

De Belgische justitie wil in Dubai beslag laten leggen op eigendommen van gezochte gangsters. Uit #DubaiUnlocked, een onderzoek van Knack, De Tijd, Le Soir en journalistencollectief OCCRP, blijkt dat minstens 10 van die voortvluchtige of uitgeleverde criminelen en 4 van hun familieleden voor liefst 56 miljoen euro aan vastgoed kochten in het luxe-emiraat.

België stuurde vorig jaar een duidelijk signaal naar de Rwandese geheime dienst: het moet afgelopen zijn met inmenging en intimidatie op ons grondgebied. Dat blijkt uit het onderzoek #RwandaClassified van Knack, Le Soir en RTBF in samenwerking met journalistencollectief Forbidden Stories. Het voorbije decennium stapelden de incidenten in België zich op: intimidaties en bedreigingen, geweld tegen demonstranten, lastercampagnes op sociale media, inmenging in politieke processen, de inzet van spyware en zelfs een (mislukt) moordcomplot.

Officieel houdt de Russische organisatie Pravfond zich bezig met de Russische diaspora. Toch gaan haar activiteiten een stuk verder. Zo betaalde Pravfond de advocaten van de beruchte wapenhandelaar Viktor Boet en van FSB-huurmoordenaar Vadim Krasikov. Een onderzoek van Knack in samenwerking met Deense DR en 14 andere media.

Het Thermae Palace in Oostende heeft geen thermen meer en ook de Koninklijke Gaanderijen hebben betere tijden gekend. Niets tegen wat patina – dat is altijd mooi – maar dit is een nationale erfgoedramp: als de hele zwik niet gestut werd, was hij al lang ingestort.

Steeds vaker duiken vrouwen ongewenst op in pornografische beelden of video’s. Aan de hand van één foto van iemands gezicht maken daders met behulp van artificiële intelligentie deepfakepornografie of deepnudes. Het is een van de snelst groeiende vormen van misbruik.

In een poging om Russische diamant te boycotten en de diamantsector op zijn kop te zetten, raakt België op ramkoers met de diamantreuzen en Dubai.

Op een ogenblik dat België de wereldpers haalt omdat het prostitutie als officieel beroep erkent, wordt een nieuwe trend duidelijk. Prostituees uit Latijns-Amerika duiken op in alle uithoeken van het land. In samenwerking met journalistencollectief Lost In Europe, De Standaard en VRT NWS onderzocht Knack de wereld van latina sekswerkers.