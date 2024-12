Tess Elst is sportjournalist bij VRT NWS Journaal. Ze was ook kandidaat van De slimste mens ter wereld.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Dan denk ik spontaan aan sportnieuws: de twee olympische titels van Remco Evenepoel, het derde opeenvolgende olympische goud voor Nafi Thiam. Maar ook iets waar ik zelf bij was: de Belgian Cats die het Sportpaleis hebben uitverkocht.

En wat maakte u boos?

Oorlog, en vooral de onwil van grote delen van het Westen om een genocide te erkennen. Er zijn momenten dat ik buiten beeld naast het nieuwsanker in de studio zit en letterlijk mijn oren afdek bij stukken over Gaza. Soms kan ik het mentaal gewoon niet aan.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2023 hebt u gerealiseerd?

Ik denk niet dat ik er vorig jaar heb gemaakt. Maar als ik dat doe, lukt het meestal wel om vol te houden. Drie jaar geleden besloot ik alleen nog tweedehandse of duurzame kledij te kopen: doe ik nog steeds. En twee jaar geleden nam ik me voor om minstens tienduizend stappen per dag te halen. Gemiddeld zijn dat er nu twaalfduizend.

Wat was uw grootste ontdekking van 2024?

De witte Twix. Misschien bestond die eerder al, maar tijdens het EK voetbal deze zomer lag die voor het eerst in de goedgevulde snoepmand achter de schermen.

De aarde zal blijven bestaan, maar wij niet, vrees ik.

Wat was het beste boek van 2024? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Boek: Un animal sauvage van Joël Dicker. Film: Poor Things van Yorgos Lanthimos – die verscheen eind 2023, maar ik zag hem dit jaar. Tv-serie: het laatste seizoen van Fargo en Shogun.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2024?

Het pas geopende Strato in Leuven is top: lokale ingrediënten én bijpassende natuurwijn. En in Amsterdam ontdekte ik Kaasbar, waar je, net als in typische sushirestaurants, 35 verschillende soorten kaas van een lopende band kunt plukken.

Wat was de mooiste plek die u dit jaar hebt ontdekt?

Ik maakte een reis naar Sri Lanka, maar misschien was ik nog meer verbaasd over de charme en de prachtige landschappen van Le Havre in Normandië. Olifanten zul je er niet zien, maar je hoeft echt geen veertien uur te vliegen om mooie plekken te ontdekken.

Wie is voor u de persoon van 2024?

Taylor Swift. Ik ben zeker geen superfan, maar haar alomtegenwoordigheid is ongelofelijk straf.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

Met mijn familie van moederskant. Traditioneel staat er kalkoen op het menu, maar als vegetariër krijg ik een alternatief. Al kijk ik vooral uit naar de hapjes.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Dit jaar heb ik mijn persoonlijke accounts van Facebook en X er al uitgegooid, alleen Instagram gebruik ik nog. De rest was alleen nog goed voor tijdverspilling en drukmakerij.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ja, net als de abonnementen voor zowat elke andere streamingdienst. Ik kan niet kiezen.

Wat was de strafste sportprestatie van 2024?

Het dubbele olympisch goud van Remco Evenepoel én het derde olympische goud voor Nafi Thiam.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Nee. De aarde zal blijven bestaan, maar wij niet, vrees ik.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Domenico Tedesco en Thibaut Courtois, al zie ik dat niet meteen gebeuren. Dan maar Courtois en de fans van de Rode Duivels.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2025?

Een goede gezondheid en een plek om thuis te noemen.