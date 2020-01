Hoe een marginaal Kempisch groepje Franken in de vijfde eeuw Gallië veroverde

Het was ooit vaste prik in alle leerboeken geschiedenis: 'de inval van de Franken', die een einde zou maken aan het Romeinse Rijk. Dat is eigenlijk Hineininterpretierung: in werkelijkheid hadden de Romeinen de Franken zelf de toestemming gegeven om zich in hun rijk te vestigen. Nooit hadden ze kunnen vermoeden dat tweehonderd jaar later een marginale Frankische subgroep zou uitgroeien tot de eerste post-Romeinse wereldmacht in westelijk Europa.

Clovis © iStock

De alternatieve canon: terwijl de regering-Jambon een Vlaamse canon voorbereidt, kijkt Knack weg van de alom bekende ankerpunten. Welke feiten en gebeurtenissen zijn onbekend maar onontbeerlijk voor wie de geschiedenis van Vlaanderen écht wil kennen?

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×