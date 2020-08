Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) moet werk maken van praktijktesten om de ongelijke inschrijvingskansen in het basisonderwijs te meten en te controleren. Dat zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman, nadat uit onderzoek van de VUB en de UGent is gebleken dat kleuterscholen vooral witte middenklassegezinnen proberen aan te trekken.

Onderzoekers van de twee universiteiten deden zich in e-mails die ze verstuurden naar 2.243 Nederlandstalige kleuterscholen in Vlaanderen en Brussel voor als ouders van Belgische, Sub-Saharaanse of Maghrebijnse origine, die op zoek waren naar een plaats voor hun kind. Ouders van Belgische origine blijken 70 procent kans te hebben om hun kleuter in te schrijven, tegenover respectievelijk 40 en 38 procent bij de ouders van Sub-Saharaanse of Maghrebijnse afkomst.

De kans om uitgenodigd te worden voor een bezoek aan de school blijkt eveneens te verschillen naargelang de origine van de ouder. Ook de sociaaleconomische positie blijkt daarbij bepalend.

'De cijfers over discriminatie zijn schrikbarend. De ongelijkheid begint al van voor de kleuterklas en baant zich zo een weg door iemands leven. Dit moeten we bestrijden', reageert Elisabeth Meuleman (Groen).

Ze pleit voor praktijktesten, waaruit volgens haar zal blijken dat het kleuteronderwijs over het algemeen iedereen gelijke inschrijvingskansen geeft.

'Dat neemt niet weg dat uit het onderzoek blijkt dat een controlesysteem en handhaving van het inschrijvingsrecht nodig zijn. Zoals op de arbeidsmarkt en de huurmarkt pleiten we ook voor een vorm van controle via praktijktesten.'

Volgens Meuleman kan de methode van het onderzoek worden gehanteerd om subtiele vormen van discriminatie via ontmoediging van een bezoek of aanmelding bij bepaalde scholen aan het licht te brengen.

'Zo leg je de problemen bloot en kun je er iets aan doen. Het is niet de bedoeling scholen aan de schandpaal te nagelen, maar als er sprake is van manifeste discriminatie moet je met die school het gesprek kunnen aangaan.'

Centraal aanmeldsysteem

Ze wil de praktijktesten uitwerken in overleg met het onderwijsveld en de scholen en lokale besturen. Tegelijk wil ze voor heel Vlaanderen een centraal aanmeldingssysteem in het leven roepen, naar analogie met wat bijvoorbeeld in Gent gangbaar is.

'Als hij discriminatie bij inschrijvingen ernstig neemt, moet minister Weyts hier dan ook werk van maken. Hij kan dit niet naast zich neerleggen als een fait divers.'

Onderzoekers van de twee universiteiten deden zich in e-mails die ze verstuurden naar 2.243 Nederlandstalige kleuterscholen in Vlaanderen en Brussel voor als ouders van Belgische, Sub-Saharaanse of Maghrebijnse origine, die op zoek waren naar een plaats voor hun kind. Ouders van Belgische origine blijken 70 procent kans te hebben om hun kleuter in te schrijven, tegenover respectievelijk 40 en 38 procent bij de ouders van Sub-Saharaanse of Maghrebijnse afkomst. De kans om uitgenodigd te worden voor een bezoek aan de school blijkt eveneens te verschillen naargelang de origine van de ouder. Ook de sociaaleconomische positie blijkt daarbij bepalend. 'De cijfers over discriminatie zijn schrikbarend. De ongelijkheid begint al van voor de kleuterklas en baant zich zo een weg door iemands leven. Dit moeten we bestrijden', reageert Elisabeth Meuleman (Groen). Ze pleit voor praktijktesten, waaruit volgens haar zal blijken dat het kleuteronderwijs over het algemeen iedereen gelijke inschrijvingskansen geeft. 'Dat neemt niet weg dat uit het onderzoek blijkt dat een controlesysteem en handhaving van het inschrijvingsrecht nodig zijn. Zoals op de arbeidsmarkt en de huurmarkt pleiten we ook voor een vorm van controle via praktijktesten.' Volgens Meuleman kan de methode van het onderzoek worden gehanteerd om subtiele vormen van discriminatie via ontmoediging van een bezoek of aanmelding bij bepaalde scholen aan het licht te brengen. 'Zo leg je de problemen bloot en kun je er iets aan doen. Het is niet de bedoeling scholen aan de schandpaal te nagelen, maar als er sprake is van manifeste discriminatie moet je met die school het gesprek kunnen aangaan.' Ze wil de praktijktesten uitwerken in overleg met het onderwijsveld en de scholen en lokale besturen. Tegelijk wil ze voor heel Vlaanderen een centraal aanmeldingssysteem in het leven roepen, naar analogie met wat bijvoorbeeld in Gent gangbaar is. 'Als hij discriminatie bij inschrijvingen ernstig neemt, moet minister Weyts hier dan ook werk van maken. Hij kan dit niet naast zich neerleggen als een fait divers.'