De alternatieve canon: terwijl de regering-Jambon een Vlaamse canon voorbereidt, kijkt Knack weg van de alom bekende ankerpunten. Welke feiten en gebeurtenissen zijn onbekend maar onontbeerlijk voor wie de geschiedenis van Vlaanderen écht wil kennen?

Zeker in de jaren veertig en vijftig van vorige eeuw drong de Vlaamse Beweging er almaar nadrukkelijker op aan om Congo te besturen zoals België, met een volwaardige plaats voor het Nederlands. Een strategisch plan bestond erin om, als het even kon, de hele kolonie op te splitsen in een Franstalig en een Nederlandstalig gebied. De basis daarvan was het Vlaamse territorialisme, de fixatie op een onlosmakelijke band tussen taal en grond.

...