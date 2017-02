N-VA Gent herschikt de pikorde: welke kans maakt Elke Sleurs?

Elke Sleurs wordt de Gentse lijsttrekker voor N-VA. Siegfried Bracke was tot vorige week nog de grote kanshebber, maar na een ware rampweek moet de Kamervoorzitter plaats ruimen. Sleurs neemt intussen ontslag als staatssecretaris om zich voluit te focussen op Gent. Drie vragen over de wissel van de wacht bij de Gentse N-VA:

Is het een verrassing dat Elke Sleurs het van Bracke overneemt als lijstrekker?

Allerminst. In Gent is Siegfried Bracke veruit de bekendste N-VA'er. Of toch de beruchtste. Verder heeft de partij er eigenlijk maar twee gezichten: staatssecretaris Elke Sleurs en Kamerlid Peter Dedecker, die furore maakte in de Arco-zaak. De voorbije week bleef Dedecker, die nochtans voorzitter is van de Gentse N-VA, opvallend op de achtergrond. De partij vond het zelfs geen goed idee dat hij interviews gaf over de Gentse affaire. Ondertussen lieten opvallend veel partijgenoten vallen dat ook Sleurs in Gent woont. Dedecker wordt ook te jong geacht om de rol van burgervader met overtuiging te kunnen spelen. Zijn toekomst ligt duidelijk in Brussel.

Is Sleurs geschikt voor de job?

Elke Sleurs is in de eerste plaats een pragmatisch politica. Het is bijvoorbeeld geen toeval dat er eindelijk schot kwam in het vastgelopen debat over euthanasie bij minderjarigen toen zij dat debat in handen nam. Maar eens in de regering kwam ze niet altijd goed uit de verf. Sterker nog: het bleef vaak oorverdovend stil rond haar. Het hielp ook niet dat de partij haar twee jaar geleden haar belangrijkste bevoegdheid, bestrijding van fiscale fraude, uit handen gaf en aan Johan van Overtveldt gaf. Sindsdien deden sommige (mannelijke) partijgenoten nogal smalend over haar. Met de bevoegdheden die ze wel nog had, kwam ze niet vaak in de media. Vooral op het vlak van armoedebestrijding schoot ze tekort.

Zijn de kansen van de N-VA in Gent nu gekeerd?

Toen Tom Balthazar (sp.a) een dikke week geleden opstapte als lijsttrekker voor de , lag alles plots open in Gent. Dat keerde weer toen Siegfried Bracke in het oog van de storm kwam te staan en de Gentenaars collectief de gordijnen injoeg. Met de komst van Sleurs is de N-VA weer in het voordeel. Dat ze in Brussel nogal in de luwte heeft gewerkt, is in Gent net positief: ze lijkt wel een onbeschreven blad. Bovendien kennen en waarderen veel Gentenaars haar als gynaecologe. 'Ik was misschien een betere arts dan ik ooit politica zal zijn', zei ze vorig jaar nog in een interview.

Maar haar grootste bonus is haar voorganger: in vergelijking met Siegfried Bracke lijkt iedereen gemoedelijk en sympathiek, dus zeker de immer lachende Elke Sleurs. De kans bestaat dus dat de N-VA er in Gent op vooruitgaat, want de N-VA scoorde er bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 veel minder goed dan in de meeste andere Vlaamse steden en gemeenten. Met Sleurs als kopvrouw zullen er na de verkiezingen wellicht ook meer coalitiemogelijkheden zijn, aangezien zij onder meer bij de socialisten minder weerstand opwekt. Veel zal nu afhangen van hoe snel de rust terugkeert en welke wit konijn CD&V nog uit zijn hoed weet te toveren.