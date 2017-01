De Vijfsterrenbeweging treedt niet toe tot de liberale ALDE-fractie in het Europees Parlement. De beweging rond Beppe Grillo besloot zelf om bij haar anti-eurostandpunten te blijven.

Justitieminister Koen Geens erkent dat het verontrustend is dat een bomhandleiding gevonden werd in de gevangenis van Sint-Gillis. "Maar het is ook goed dat het gevonden werd", benadrukte hij.