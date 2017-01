In Australië en Nieuw-Zeeland zijn zaterdag duizenden mensen - zowel mannen als vrouwen - op straat gekomen om deel te nemen aan vrouwenmarsen. Het zijn de eerste van de meer dan zeshonderd manifestaties voor vrouwenrechten, die zaterdag over de hele wereld plaatsvinden naar aanleiding van het presidentschap van Donald Trump in de VS.

