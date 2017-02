Federale rechter in Seattle blokkeert inreisverbod tijdelijk Een Amerikaanse federale rechter uit Seattle heeft het inreisverbod voor burgers uit zeven moslimlanden tijdelijk geblokkeerd. Dat melden de Amerikaanse media. De opschorting, die onmiddellijk van kracht wordt, geldt voor de hele Verenigde Staten. Wereld

Mesaanval op militair aan het Louvre: verdachte tweette vooraf over IS De man die ervan verdacht wordt een aanval te hebben willen uitvoeren aan het Louvre in Parijs, zou voor zijn aanval op Twitter berichten hebben geplaatst waarin hij verwijst naar terreurgroep Islamitische Staat. Dat hebben bronnen dicht bij het onderzoek gemeld. Wereld

België duur voor bezit maar goedkoop voor onderhoud van auto België bevindt zich in de top tien van Europese landen waar autobezit het duurst is. Dat blijkt zaterdag uit de CarCost Index van autoleasebedrijf LeasePlan. België

"King of the Belgians" valt in de prijzen op filmfestival van Rotterdam "King of the Belgians" van Peter Brosens en Jessica Woodworth is vrijdagavond tijdens het Internationaal Filmfestival van Rotterdam bekroond geworden met de KNF Award. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de KNF Award dat een Vlaamse film bekroond wordt. Film

GP Samyn van 2017 gaat door op 1 maart De wielerwedstrijd GP Samyn gaat ondanks de vermoedelijke verduistering van meer dan 100.000 euro gewoon door op 1 maart, de voorziene datum. De start- en de aankomstgemeente (Quaregnon en Dour) en de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) zijn vrijdag tot een akkoord gekomen. België

Publifin: het schandaal dat Wallonië deed wankelen, dag na dag gereconstrueerd Jasper Van Loy - De heisa rond Publifin deed al veel koppen rollen, waaronder die van minister Paul Furlant. De belangrijkste feiten nog eens op een rij. België

Staatsveiligheid had onvoldoende informatie om naturalisatie Chodiev tegen te houden Volgens de topman van de Staatsveiligheid was er in 1996 weinig informatie over de Oezbeekse miljardair voorhanden, en die volstond niet om een weigering van zijn naturalisatie te motoveren. België

'Over een zestal maanden denken we vast: die Trump valt nog wel mee' Jeroen Zuallaert - Trump, Farage, Le Pen, Wilders: populistische leiders hebben de wind in de zeilen. En we zijn nog lang niet aan het eind van deze revolutionaire golf, betoogt hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk. Wereld

Test-Aankoop waarschuwt voor producten met rodegistrijst Test-Aankoop wijst op een recente Italiaanse studie die de "mogelijke gevaren" blootlegt. Gezondheid

Beelden van de week: de meest gelikete foto De opmerkelijkste, grappigste en meest aangrijpende beelden van de afgelopen wee ... Wereld

'België en KU Leuven legitimeren Israëlische folterpraktijken' Wided Bouchrika - In het door de Europese Unie gesubsidieerde Law Train-project werken België, Spanje ... Wereld

Trump-adviseur Kellyanne Conway verdedigt inreisverbod met aanslag die nooit gebeurde De adviseur van Trump verwees naar 'het bloedbad van Bowling Green', dat nooit plaatsvond. Conway verbloemde onlangs nog enkele leugens van Trumps perswoordvoerder als 'alternatieve feiten'. Wereld

Richtlijn N-VA zegt wat parlementsleden over Trump moeten zeggen De top van N-VA heeft zijn parlementsleden een strikte richtlijn opgelegd wanneer ... België

Libië belangrijkste punt op agenda Europese top: 'De immigratieroute via Italië moet dicht' Donald Tusk en Italië willen samen de vluchtelingenroute vanuit Libië naar Europa afsluiten, terwijl de situatie in het Afrikaanse land bijzonder complex is. Wereld

Dood van een peepshowman: het einde van de kijkkast Stijn Tormans - In alle stilte is de peepshow uitgestorven, na honderden jaren. Onze reporter ging op zoek naar het onvoorstelbare leven van de laatste Belgische eigenaar. Het werd een lange tocht, van Gent naar Amsterdam, tot bij de laatste peepshowmeisjes van Europa. België

Minder is meer: kan de EU blijven bestaan? Ewald Pironet - Belgisch premier Charles Michel (MR) zal op de Europese Top vandaag pleiten voor ... Wereld

Hugo Broos: leeuwentemmer in circus Afrika Christian Vandenabeele - Hugo Broos staat met Kameroen in de finale van de Afrika Cup. Sport/Voetbalmagazine ... Voetbal internationaal

Milo Yiannopoulos: vrijheidsstrijder of haatzaaier? Eva Schram - Vlak voor zijn geplande lezing aan de liberale Berkeley-universiteit braken rellen ... Wereld

