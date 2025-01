25 afspraken om naar uit te kijken in het sportjaar 2025

Geen Olympische Spelen in 2025, maar het wordt wel opnieuw een boeiend sportjaar. Als opwarmer kozen we 25 afspraken waar we het meest naar uitkijken.

12 tot 25 januari: Australian Open tennis

Tien keer won Novak Djokovic al de Australian Open. Kan de intussen 37-jarige Serviër in Melbourne dat aantal, en zijn 24 grandslamzeges, nog opkrikken na een seizoen waarin hij alleen olympisch kampioen werd? Of zet Jannik Sinner, de Italiaanse nummer één van de wereld, zijn hegemonie op hardcourt voort – terwijl een dopingschorsing boven zijn hoofd hangt? Na de Australian Open (de datum is nog onbekend) zal het Internationaal Sporttribunaal zich uitspreken over zijn vrijspraak na een positieve plas in maart 2024.

23 tot 26 januari: start WK rally

In Monte-Carlo begint traditioneel het WK rally. Vorig jaar ging de zege er naar Thierry Neuville. Het werd de voorbode van zijn eerste wereldtitel, die hij als eerste Belg ooit behaalde. Weliswaar deels omdat de tweevoudige wereldkampioen Kalle Rovanperä maar een gedeeltelijk WK-programma afwerkte. In 2025 keert de Fin terug, voor een volledig seizoen bij Toyota. Kan Neuville hem in zijn Hyundai verslaan?

29 januari tot 31 januari: EK kunstschaatsen

Loena Hendrickx kwam deze winter door mentale en fysieke problemen amper in actie. Ze zet alles op het EK in Talinn waar ze haar titel van 2024 verdedigt. Kan ze alle zorgen van zich afschudden? En kan de 18-jarige Nina Pinzarrone beter doen dan haar bronzen plak op het EK van vorig jaar?

4 tot 16 februari: WK skiën

Nergens is het skiën zo populair als in Oostenrijk. Voor het eerst sinds 2013 vindt het WK er nog eens plaats, deze keer in Saalbach. Het wordt een skifeest in een zinderende sfeer. Al zal de grote ster wellicht een Zwitser worden: Marco Odermatt, die de laatste drie seizoenen het skiën bij de mannen domineert.

13 tot 16 maart: WK snelschaatsen

Geen twee zonder drie, denkt Bart Swings. En dus focust hij dit seizoen op het WK in Hamar, waar hij voor een derde keer op rij goud wil veroveren op de massastart. Uitkijken is het ook naar het 20-jarige Amerikaanse fenomeen Jordan Stolz, die op de kortere afstanden alle records aan flarden schaatst.

14 tot 16 maart: start Formule 1-seizoen

Zoals tot 2019 het geval was start het F1-seizoen weer in Melbourne, Australië. Het belooft een nog spannender kampioenschap te worden dan in 2024, toen Max Verstappen na een dominant begin veel tegenstand kreeg van Lando Norris (McLaren) en Charles Leclerc (Ferrari). Die laatste krijgt in 2025 versterking van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die overstapt van Mercedes. Kunnen zij de Nederlander van zijn troon stoten na vier wereldtitels?

Max Verstappen en Lando Norris: wordt de strijd tussen beiden, aangevuld met het nieuwe duo van Ferrari, Charles Leclerc en Lewis Hamilton, in 2025 nog spannender? © Formula 1 via Getty Images

18 tot 21 maart: verkiezing van nieuwe IOC-voorzitter

Het is geen sportwedstrijd, maar wordt wel een competitie op het scherpst van de snede: de verkiezing van de opvolger van Thomas Bach, als nieuwe voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Er zijn zeven kandidaten, onder wie Kirsty Coventry, als enige vrouw, en Sebastian Coe en David Lappartient, voorzitter van World Athletics en de Internationale Wielerunie. Een van die zeven zal de machtigste man of vrouw in de internationale sportwereld worden.

4 tot 6 april: Grand Slam Track atletiek

2025 wordt een cruciaal jaar in de atletiek, met een nieuwe competitie die de populariteit van de sport een boost moet geven. Michael Johnson, de voormalige olympisch kampioen op de 400 meter, start met Grand Slam Track. Vier meetings (één in Jamaica, drie in de VS) in april, mei en juni, waarin grote (vooral Amerikaanse) vedetten op de sprint- en halve fondnummers het tegen elkaar opnemen. Niet alle sterren, vooral uit Europa, tekenen echter present. En ook de kampnummers blijven in de kou. Het valt af te wachten of Grand Slam Track een echte revolutie teweeg kan brengen.

6 april: Ronde van Vlaanderen

Na een seizoen waarin hij alle tegenstand wegblies in de Giro, de Tour en op het WK keert Tadej Pogacar in 2025 terug naar Vlaanderen. Hij won er in 2023 al de Ronde door onder meer Mathieu van der Poel en Wout van Aert van zich af te schudden. Krijgen we in 2025 een nieuwe strijd tussen die drie tenoren? Het kan het hoogtepunt van het wielervoorjaar worden.

13 april: marathon van Rotterdam

Na zijn zilveren medaille op de olympische marathon van Parijs heeft Bashir Abdi een nieuw doel vooropgesteld: zijn Europees record op de marathon verbeteren. Opnieuw in Rotterdam, waar hij in 2021 een tijd liep van 2u03’36’’.

19 april tot 5 mei: WK snooker

In 2023 werd Luca Brecel (29) wereldkampioen snooker, als eerste speler ooit van het Europese vasteland. Sindsdien is hij nog maar een schim van zichzelf. Kan hij zich in Sheffield herpakken? Of zet zijn neergang zich voort op het WK? Kan ook snookerlegende Ronnie O’Sullivan een tot dusver slecht seizoen ombuigen en de eerste speler worden die acht wereldtitels verovert?

Ronnie O’Sullivan en Luca Brecel: beiden beleven niet hun beste seizoen. Kunnen ze dat rechtzetten op het WK in Sheffield? © Getty Images

26 tot 31 mei: EK turnen

De carrière van Nina Derwael (24) leek in het najaar van 2023 in gevaar na een schouderoperatie. Na een lange revalidatie keerde ze op de Olympische Spelen in Parijs terug bij de wereldtop, met een vierde plaats in de finale van de brug met ongelijke leggers. Kan ze in 2025 weer een medaille veroveren, eerst op het EK in Leipzig, en op het WK in Jakarta, in oktober? En kan ook Glen Cuyle, in Parijs olympisch finalist op de ringen, een stap richting het podium zetten?

13 tot 20 juni: WK judo

Geen medaille voor Matthias Casse (27) op de Olympische Spelen in Parijs, tot zijn bijzonder grote ontgoocheling. 2025 moet het jaar van de revanche worden. In Boedapest wil hij een gooi doen naar zijn tweede wereldtitel. Uitkijken is het ook naar Gabriela Willems (27). Kan de Waalse haar bronzen olympische medaille bevestigen?

15 juni tot 13 juli: WK voetbal voor clubs

Aan de FIFA Club World Cup nemen voortaan geen 7 maar 32 ploegen deel, waarvan 12 Europese teams. Het nieuwe format moet nog meer geld opbrengen voor de Wereldvoetbalbond. Het WK is niet naar de zin van de spelersvakbond FIFPRO, aangezien de internationale voetbalkalender overvol raakt. De Wereldbeker vindt plaats in de VS en moet de Amerikanen warm maken voor het hoofdgerecht in 2026: het WK voor landenteams in de VS, Canada en Mexico. Het MetLife Stadium in New Jersey is niet toevallig ook het strijdtoneel van de finales van beide toernooien.

18 tot 29 juni: EK basketbal voor vrouwen

De teleurstelling na de gemiste medaille op de Olympische Spelen in Parijs was immens bij de Belgian Cats. Als ze zich in februari kwalificeren voor het EK (wat normaal geen probleem mag zijn), kunnen ze die ontgoocheling doorspoelen door in Griekenland hun Europese titel van 2023 te verlengen. Maar dan zullen de Cats voorbij Frankrijk moeten, wat op de Spelen in de halve finale niet lukte.

In 2023 werden de Belgian Cats Europees kampioen. Lukt hen dat in 2025 opnieuw? © BELGA MAG/AFP via Getty Images

2 tot 27 juli: EK voetbal voor vrouwen

Het EK voetbal voor vrouwen in Engeland in 2022 was een groot succes. Mede door de eindzege van de thuisploeg kreeg het vrouwenvoetbal toen een stevige populariteitsinjectie. Drie jaar later is Zwitserland het gastland van het EK. Voor de derde keer op rij zijn ook de Red Flames van de partij. Kunnen zij, zoals in 2022, weer de kwartfinale halen?

5 tot 27 juli: Tour de France

Remco Evenepoel (24) zet na zijn botsing tegen een postauto begin december alles op de Tour de France. Na een derde plaats in 2024 wil hij de kloof met Tadej Pogacar op zijn minst verkleinen. Dan zal hij vooral in het klimwerk vooruitgang moeten boeken.

27 juli tot 3 augustus: WK zwemmen

België heeft met Lucas Henveaux (24) opnieuw een zwemmer die het potentieel heeft om mee te strijden voor een medaille op een internationaal kampioenschap. Op het jongste WK korte baan veroverde de Waal al brons op de 200 meter vrije slag. Lukt hem dat ook op het WK lange baan in Singapore, met meer tegenstand? En kan de jonge Roos Vanotterdijk (19) de stijgende lijn van 2024 doortrekken met een eerste finaleplaats?

26 juli tot 3 augustus: Tour de France Femmes

Wereldkampioene Lotte Kopecky (29) wil in het voorjaar van 2025 weer schitteren in de klassiekers. Het lijkt er ook op dat ze in de Tour de France haar grenzen wil verleggen, door na een tweede stek in 2023 nu een gooi te doen naar eindwinst. Zoals Remco Evenepoel zal Kopecky dan vooral in het hooggebergte moeten verbeteren als ze topfavoriete Demi Vollering wil verslaan. De Nederlandse rijdt in 2025 ook voor een ander team (FDJ-Suez). Dat kan een zeer interessant duel opleveren.

Lotte Kopecky in actie op de mistige Col du Tourmalet, in de Tour de France Femmes van 2023. De Asseneedse werd toen tweede in de eindstand. Doet ze in 2025 een gooi naar de eindzege? © Getty Images

8 tot 17 augustus: EK hockey

Geen medaille voor de Red Lions en de Red Panthers op het olympisch hockeytoernooi in Parijs. Vooral voor de mannen, die titelverdedigers waren, was de uitschakeling in de kwartfinale een verrassing. De vrouwen misten een medaille door twee verloren shoot-outs. Kunnen beide ploegen met een nieuwe bondscoach en bij de mannen met een nieuwe, jongere kern wel een medaille of de titel veroveren op het EK in Mönchengladbach?

10 september: WK Iroman

Triatleten Marten Van Riel en Jelle Geens kroonden zich afgelopen najaar tot wereldkampioen in respectievelijk de nieuwe T100-competitie en de Ironman 70.3-klasse. In 2025 willen ze de overstap maken van de halve naar de lange afstand. Met als grote doel het WK Ironman. Niet op Hawaï, maar in Nice. Kunnen ze daar al meestrijden met de allerbesten?

13 tot 21 september: WK outdoor atletiek

Het is in de oneven jaren traditioneel een van de grote sportafspraken: het WK atletiek. Deze keer in Tokio, en in tegenstelling tot de Olympische Spelen van 2021 mét publiek. Zet Nafi Thiam (30) haar hegemonie op de zevenkamp voort met een derde wereldtitel? Krijgt ze op het podium, zoals op de Spelen in Parijs, het gezelschap van Noor Vidts (27)? En wat kunnen de Belgian Tornados met kopman Alexander Doom (27), na het afscheid van boegbeelden Kevin en Jonathan Borlée? Doom moet ook in staat zijn om een individuele finale op de 400 meter te halen, als hij zijn Belgisch record van 2024 kan bevestigen of verbeteren.

Alexander Doom leidde de Belgian Tornados op het EK in Rome 2024 naar de Europese titel op de 4×400 meter. Blijven ze ook in 2025 aan de top? © BELGA MAG/AFP via Getty Images

21 tot 28 september: WK wielrennen

Voor het eerst vindt het WK wielrennen plaats in Afrika, in de Rwandese hoofdstad Kigali. Een controversiële keuze van de Internationale Wielerunie, gezien het dictatoriale regime van president Paul Kagame. De term sportswashing zal meerdere keren vallen. Op het zeer zware parcours met ruim 3300 hoogtemeters (wegrit vrouwen) en 5400 hoogtemeters (wegrit mannen) zal er niettemin sportief spektakel te zien zijn. Met weer Lotte Kopecky en Tadej Pogacar als winnaars, zoals in Zürich 2024?

26 tot 28 september: Ryder Cup

Elke twee jaar wordt de Ryder Cup golf gehouden, een prestigieuze competitie tussen een selectie van de beste Amerikaanse golfers en hun beste Europese collega’s. Deze keer hebben de Amerikanen het thuisvoordeel, want er wordt gespeeld op de Bethpage Black Course in Farmingdale, New York. Behaalt de thuisploeg voor de zesde keer op rij de eindwinst? Of kunnen de Europeanen nog eens stunten op Amerikaanse bodem, zoals bij de fameuze ‘Miracle van Medinah’, in 2012?