Een sportjaar van primeurs: 2024 in 12 Belgische hoogtepunten

In het sportjaar 2024 zetten veel Belgische atleten nationale én internationale primeurs neer. Een overzicht van 12 unieke momenten.

Loena Hendrickx en Nina Pinzarrone: twee medailles op EK kunstschaatsen

13 januari: Loena Hendrickx en Nina Pinzarrone poseren trots met hun medailles op het EK kunstschaatsen in Kaunas. © AFP

Loena Hendrickx (24) werd op 13 januari in Kaunas de eerste Belg (m/v) ooit die goud veroverde op het EK kunstschaatsen. De 17-jarige Nina Pinzarrone behaalde daarnaast brons voor België. Twee medailles bij de vrouwen: geen land, exclusief de nu verbannen kunstschaatsgrootmacht Rusland, dat daar sinds 1989 (toen West-Duitsland) in geslaagd was.

Bart Swings: de dominantste snelschaatser in één discipline

18 februari: Bart Swings kroont zich in Calgary voor de tweede keer tot wereldkampioen op de massastart. © Getty Images

Bart Swings en de massastart: het is al enkele jaren een onlosmakelijke, succesvolle combinatie. Sinds hij in 2020 zijn eerste gouden medaille veroverde op het EK, verlengde hij die titel twee keer, pakte hij ook goud op de Olympische Spelen van 2022 in Peking, en werd hij tweemaal wereldkampioen, de laatste keer op 18 februari 2024 in Calgary. Geen actieve mannelijke schaatser is in één discipline zo dominant als de 33-jarige Herentenaar.

Alexander Doom: de snelste blanke atleet op de 400 meter

2 maart: Alexander Doom wordt in Glasgow wereldkampioen indoor op de 400 meter. © IMAGO/Inpho Photography

Niemand had het verwacht, hijzelf ook niet. Toch werd Alexander Doom op 2 maart in Glasgow wereldkampioen indoor op de 400 meter, door de Noorse hordenspecialist Karsten Warholm te verslaan. Sinds de eerste editie van het WK indoor, in 1985, had nog nooit een Belgische man goud behaald in een individueel nummer.

Doom verlengde dat succes door in juni ook de titel te veroveren op het EK outdoor in Rome. In bovendien een nieuwe Belgische recordtijd van 44.15. De 27-jarige West-Vlaming werd daarmee de snelste blanke atleet van 2024 op de 400 meter. En zelfs de tweede snelste blanke atleet in de geschiedenis, na de voormalige Amerikaanse olympische kampioen Jeremy Wariner.

Thibaut Courtois: tweede titel in de Champions League

Acht Belgen hebben ooit de Europacup I/Champions League gewonnen. Maar slechts één realiseerde dat twee keer: Thibaut Courtois (32). Na winst in de Champions League in 2022 deed de doelman van Real Madrid dat op 31 mei 2024 opnieuw, in de finale tegen Borussia Dortmund. Hij hield zijn netten schoon in een 0-2 zege. Een glorieuze terugkeer na twee zware knieblessures.

Remco Evenepoel: dubbel olympisch goud

3 augustus: Remco Evenepoel viert zijn olympische wegtitel in Parijs, met de Eiffeltoren op de achtergrond. © BELGA MAG/AFP via Getty Images

Hij was al als derde geëindigd in de Tour de France, maar het echte hoogtepunt van 2024 beleefde Remco Evenepoel (24) in Parijs: dubbel olympisch goud, eerst in de tijdrit, daarna in de wegrit, met de Eiffeltoren als majestueus decor. De Vlaams-Brabander werd de eerste renner ooit die beide olympische titels kon winnen. Hij deed het zelfs in één editie.

Belgian Cats: vierde op de Olympische Spelen

4 augustus: het ‘Mirakel van Rijsel’, de Belgian Cats winnen met 27 punten van Japan, en gaan door naar de kwartfinale van het olympisch basketbaltoernooi. Dat ontroert onder meer Julie Vanloo. © BELGA

Na nederlagen tegen Duitsland en de VS moesten de Belgische Cats de derde groepswedstrijd van het olympisch basketbaltoernooi tegen Japan met minstens 27 punten winnen. Onmogelijk leek het, maar ze deden het op 4 augustus toch, met exact 27 punten. Het werd bestempeld als het ‘Mirakel van Rijsel’. Helaas konden de Cats daarna geen medaille veroveren na verlieswedstrijden tegen Frankrijk (halve finale) en Australië (wedstrijd om het brons). Voor een klein land als België is een vierde plaats op een olympisch basketbaltoernooi niettemin een sterke prestatie.

Nafi Thiam en Noor Vidts: derde olympisch goud en eerste brons op de zevenkamp

Drie opeenvolgende olympische titels in hetzelfde atletieknummer: alleen de Poolse hamerslingeraarster Anita Wlodarczyk was daar ooit in geslaagd. Tot Faith Kipyegon (op de 1500 meter) en Nafi Thiam (30, op de zevenkamp) haar dat in Parijs nadeden. Voor België werd de zevenkamp een dubbel succes, want Noor Vidts (28) behaalde op 9 augustus brons. Twee medailles op de zevenkamp: geen kleiner land dan België was daar ooit in geslaagd.

Bashir Abdi: tweede olympische marathonmedaille

Na brons in Tokio 2021 behaalde Bashir Abdi (37) in Parijs de zilveren medaille op de marathon. Tot zijn grote blijdschap na maandenlang blessureleed. Twee olympische medailles op de langste atletiekafstand: geen Europeaan was daar de laatste 44 jaar in geslaagd. Alleen Karel Lismont (zilver in 1972 en brons in 1976) en de Oost-Duitser Waldemar Cierpinski (goud in 1976 en 1980) deden hem dat voor.

Michèle George: de meest succesvolle Belgische paralympische atlete

7 september: Michèle George verovert dubbel goud in de dressuur van de Paralympische Spelen in Parijs. © BELGA

Dressuurruiter Michèle George (50) behaalde op de Paralympische Spelen twee gouden medailles. Haar teller staat nu op acht olympische plakken: dubbel goud in Londen (2012), goud en zilver in Rio (2016), en dubbel goud in Tokio (2021) en Parijs (2024). De Waregemse werd zo de beste Belgische vrouwelijke paralympiër ooit en evenaarde het record, qua aantal olympische titels (zeven stuks), van rolstoelatleet Paul van Winkel.

Lotte Kopecky: tweede opeenvolgende wereldtitel op de weg

28 september: Lotte Kopecky schreeuwt haar vreugde uit. Ze wordt in Zürich voor de tweede keer op rij wereldkampioene op de weg. © BELGA MAG/AFP via Getty Images

Na onder meer een zege in Parijs-Roubaix en brons op de olympische wegrit in Parijs zette Lotte Kopecky (29) op 28 september in Zürich de kers op de taart met een tweede opeenvolgende wereldtitel op de weg. Ze werd de eerste Belgische renster die dat realiseerde.

Jelle Geens: Belgische triatlon viert hoogdagen

15 december: Jelle Geens wordt in het Nieuw-Zeelandse Taupo wereldkampioen in de Ironman 70.3. © IMAGO/Aaron Gillions

Met Luc Van Lierde en Frederik Van Lierde had ons land al twee winnaars van de mythische Ironman in Hawaï. Jelle Geens (31) schreef in december op zijn beurt Belgische triatlongeschiedenis door als eerste landgenoot wereldkampioen te worden op de 70.3-afstand (een halve Ironman). Hoogdagen voor de Belgische triatleten, want eerder had Marten Van Riel (32) al de titel veroverd in de gloednieuwe T100-klasse.

Thierry Neuville: de eerste Belgische wereldkampioen rally

13 december: in het gezelschap van F1-wereldkampioen Max Verstappen worden Thierry Neuville en zijn copiloot Martijn Wydaeghe gehuldigd op de FIA Awards Ceremony in Kigali, als de nieuwe wereldkampioenen rally. © IPA/Sipa USA

Op zijn 36e werd Thierry Neuville voor het eerst wereldkampioen rally, als eerste Belg ooit. Ruim vijftien jaar na zijn debuut in het WK rally en na vijf vicewereldtitels was het in Japan eindelijk prijs. Niemand had ooit zo lang (5533 dagen) op een eerste wereldtitel moeten wachten als onze landgenoot. Zijn geduld en volharding werden in 2024 eindelijk beloond.