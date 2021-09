WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus heeft in Berlijn, in de marge van de opening van een nieuw waarschuwingscentrum, China op zijn verantwoordelijkheden gewezen in de zoektocht naar de oorsprong van het coronavirus. 'We vragen China om data te delen', zei Tedros, die sancties mogelijk noemde als die data maar niet komen.

"De reden dat het onderzoek naar de oorsprong van het virus gepolitiseerd is, is omdat de toegang tot informatie en gegevens niet is zoals je zou verwachten", zei Tedros. Verschillende WHO-landen, waaronder Duitsland, werken momenteel aan een globaal pandemieverdrag dat onder meer vraagt om transparantie en medewerking.

"Alle lidstaten en alle landen die dit verdrag willen ondertekenen, moeten zich er echt toe verbinden dat zij in geval van een uitbraak volledig transparant zijn", zei de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn. Als dat niet gebeurt, moeten er ook wat betreft Spahn gevolgen zijn.

China heeft tot nog toe altijd geweigerd om de ruwe gegevens vrij te geven over de 174 eerste patiënten die waarschijnlijk het coronavirus opgelopen hebben. Peking meent dat het onderzoek, vooral door de Verenigde Staten, gepolitiseerd is.

