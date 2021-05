De Amerikaanse president Joe Biden wil dat de inlichtingendiensten binnen de negentig dagen een rapport klaar hebben over de oorsprong van het coronavirus. De mogelijkheid dat het virus lekte uit een laboratorium in het Chinese Wuhan wordt nog steeds onderzocht.

Biden heeft na zijn aantreden de opdracht gegeven aan de inlichtingendiensten om de oorsprong van de pandemie te onderzoeken, inclusief de mogelijkheid dat het virus is ontstaan door menselijk contact met een besmet dier of een ongeval in een laboratorium.

Hij heeft daarover al een rapport ontvangen, maar daarin staan geen definitieve conclusies. De inlichtingendiensten moeten nu informatie verzamelen en analyseren 'die ons dichter bij een eindconclusie', aldus de president. Er doen al langer geruchten de ronde dat het coronavirus, dat inmiddels drie miljoen doden eiste, afkomstig zou zijn uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan en mogelijk per ongeluk is vrijgekomen bij een ongeval. De Chinezen hebben dat steeds ontkend, en Peking ontkent ook berichten uit de Amerikaanse media de afgelopen dagen dat drie wetenschappers van het instituut voor virologie in Wuhan in 2019 waren opgenomen in het ziekenhuis. Maar de hypothese dat het virus lekte uit het Wuhan Institute of Virology, aanvankelijk van de hand gedaan als een samenzweringstheorie, heeft de voorbije weken aan geloofwaardigheid gewonnen. Een definitieve natuurlijke oorzaak is immers nog steeds niet boven gespit. De regering van oud-president Donald Trump wees naar het laboscenario, maar wist geen harde bewijzen te geven. Zelfs volksgezondheidsspecialisten die het labolek onwaarschijnlijk achten, vragen nu om grondiger onderzoek. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kwam in een in maart gepresenteerd onderzoek tot de conclusie dat de theorie dat het virus uit een laboratorium ontsnapte 'zeer onwaarschijnlijk' is. Maar de WHO kreeg onvoldoende toegang tot het Wuhan Institute of Virology, zeggen experts. Eerder deze maand zei adviseur voor het Witte Huis en infectioloog Anthony Fauci nog dat hij er niet meer van overtuigd is dat de pandemie op een natuurlijke manier is ontstaan. Daarvoor krijgt hij het zwaar te verduren in de Chinese staatsmedia, bericht CNN.Zelfs Facebook heeft laten weten dat het berichten dat het coronavirus uit een lab komt weer zal toelaten. Facebook gaat geen berichten op het sociale medium meer verwijderen waarin gesteld wordt dat het coronavirus door de mens is ontwikkeld. Sinds februari waren zulke berichten niet meer toegelaten. 'De VS blijven werken met hun partners overal ter wereld om druk te zetten om China zodat het meewerkt aan een compleet internationaal onderzoek, dat transparant is en gebaseerd op bewijzen', zei Biden nog. Ook de directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom, eist nu dat het Wuhan Institute of Virology meer openheid geeft over zijn werking om een lek definitief uit te sluiten. Het is echter weinig waarschijnlijk dat China zou instemmen met een nieuwe onderzoeksmissie door de WHO. 'De VS blijven inconsistente beweringen verspreiden en roepen om labo's in Wuhan te onderzoeken', zei het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. 'Dat onderstreept dat sommigen in de VS niet malen om feiten en waarheid.' De Amerikaanse krant Wall Street Journal berichtte recent dat drie medewerkers van het labo in Wuhan in 2019 ernstig ziek werden, klachten hadden die horen bij covid-19 en in het ziekenhuis werden opgenomen. Volgens het Witte Huis komt die informatie uit een buitenlandse bron, en is ze nog niet geverifieerd door de Amerikaanse inlichtingendiensten.