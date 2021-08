Joe Biden heeft China er vrijdag van beschuldigd 'cruciale informatie over de oorsprong van de pandemie' van COVID-19 te verbergen. De Amerikaanse president deed dat na de bekendmaking van de samenvatting van een Amerikaans onderzoeksrapport.

'Cruciale informatie over de herkomst van de pandemie bestaat in China en toch trachten regeringsfunctionarissen in China te verhinderen dat internationale onderzoekers en actoren uit de gezondheidszorg in de wereld er toegang toe krijgen', aldus de Amerikaanse president in een mededeling.

Biden kreeg het als uiterst geheim geklasseerde rapport deze week in handen. Hij had zijn inlichtingendienst negentig dagen de tijd gegeven om 'hun inspanningen te verdubbelen' om de oorsprong van COVID-19 te verklaren.

Het rapport concludeert alvast dat het coronavirus niet als biologisch wapen is ontwikkeld en 'waarschijnlijk' ook niet genetisch gemanipuleerd is. Maar de Amerikaanse inlichtingengemeenschap is wel nog steeds verdeeld over hoe het virus op de mens is overgedragen: door natuurlijke blootstelling aan een besmet dier, of door een ongeval in een laboratorium.

Besmet dier

Vier Amerikaanse inlichtingendiensten en de Nationale Inlichtingenraad, die de informatie van de verscheidene inlichtingendiensten bijeenbrengt, achten met 'een lage mate van vertrouwen' dat natuurlijke blootstelling aan een besmet dier de 'meest waarschijnlijke' theorie is.

'De analisten hechten gewicht aan het gebrek aan voorkennis (over het coronavirus, nvdr.) van Chinese functionarissen, de talrijke vectoren voor natuurlijke blootstelling en andere factoren', luidt het in een vrijgegeven samenvatting van het rapport.

Laboratoriumlek

Eén inlichtingendienst geeft met 'gematigd vertrouwen' de voorkeur aan de theorie van een laboratoriumlek. Daarbij zou er iets misgelopen zijn bij 'expirementen, het omgaan met dieren of staalnames' in het virlogisch instituut van Wuhan. 'Deze analisten wijzen op het inherent risicovolle karakter van het werk met coronavirussen.' Tot slot geven de analisten van drie agentschappen geen mening over de hypotheses.

Zonder 'nieuwe informatie' uit China kan de inlichtingengemeenschap geen definitieve conclusies trekken, klinkt het. 'Tot op vandaag blijft China oproepen tot transparantie afwijzen en informatie verbergen, terwijl de balans van deze pandemie blijft toenemen', aldus nog Biden.

