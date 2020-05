De gewezen politieagent die in videobeelden te zien was met zijn knie in de nek van de zwarte Amerikaan George Floyd, is opgepakt. Floyd overleed aan de gevolgen in het ziekenhuis. De agent is aangeklaagd voor doodslag.

Dat meldt Justitie in Hennepin County in Minnesota.

De agent, Derek Chauvin, en drie collega's die ook bij de arrestatie waren, zijn ontslagen. Naar de drie andere agenten loopt eveneens een onderzoek. Verwacht wordt dat ook zij worden aangeklaagd.

De arrestatie van de ex-agent volgt na drie nachten van gewelddadige protesten in Minneapolis.

De video was dinsdag publiek gemaakt. Daarin is te zien hoe de blanke agent zijn knie in de nek van Floyd duwt. Het slachtoffer zei nog dat hij niet kon ademen. Kort daarna overleed Floyd.

Eerder op vrijdag had de gouverneur van Minnesota, Tim Walz, gezegd dat hij snel gerechtigheid wil. 'Het vuur smeult nog in onze straten. De as is symbolisch voor decennia en generaties van pijn', aldus de gouverneur. Hij pleitte voor een einde aan het geweld.

