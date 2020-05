Na rellen wegens de dood van een zwarte man als gevolg van brutaal politiegeweld in Minneapolis heeft de gouverneur van de Amerikaanse staat Minnesota de nationale garde gemobiliseerd.

Gouverneur Tim Walz riep donderdag een noodtoestand uit voor Minneapolis en omliggende gebieden. Er braken herhaaldelijk rellen uit na de dood van de 46-jarige George Floyd.

De onvrede dijt inmiddels uit naar andere steden in de Verenigde Staten. Het parlementsgebouw in Denver, in de staat Colorado, werd afgesloten nadat schoten gelost werden in de marge van een betoging. In New York werden veertig mensen opgepakt bij een betoging. Ook in Albuquerque en Portland werd betoogd, een dag na protesten in Los Angeles en Memphis.

George Floyd werd maandag door agenten bij zijn aanhouding tegen de grond gewerkt. Een agent hield hem in bedwang door minutenlang zijn knie op Floyds keel te drukken. De man zegt nog dat hij niet kan ademen, maar op videobeelden is te zien dat de agent van geen wijken wil weten.

Floyd werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. De commissaris van de stad Detroit heeft dat 'moord' genoemd. De politie van Minneapolis heeft inmiddels gezegd dat tegen de desbetreffende agent eerder achttien klachten werden geregistreerd.

'Ze hebben mijn broer op klaarlichte dag geëxecuteerd', zei Philonise Floyd tegen CNN op donderdag. 'Ik ben het helemaal moe zwarte mensen te zien sterven.'

De autoriteiten hebben nog niet beslist of ze de vier politiemensen betrokken bij het sterfgeval zullen vervolgen. Wel zijn ze ontslagen. Jacob Frey, de burgemeester van Minneapolis, wil dat de verantwoordelijke agent terechtstaat.

President Donald Trump heeft de acties van de politieagenten veroordeeld. Tijdens een persconferentie donderdag weigerde Trump echter te zeggen of de agenten vervolgd moeten worden.

Morning after the protests and riots in Minneapolis of the police killing George Floyd. It’s eerie pic.twitter.com/UVF2ltmL7E — Max Nesterak (@maxnesterak) May 28, 2020

