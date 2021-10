De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de journalisten Maria Ressa uit de Filipijnen en Dmitry Muratov uit Rusland. Dat heeft het Noorse Nobelcomité in Oslo bekend gemaakt.

Maria Ressa en Dmitry Muratov krijgen de Nobelprijs voor hun 'moedige inspanningen voor de vrijheid van meningsuiting, een voorwaarde voor democratie en duurzame vrede', zei de voorzitster van het Nobelcomité, Berit Reiss-Andersen.

Maria Ressa is de oprichter, ceo en hoofdredacteur van het Filipijnse onlinemagazine Rappler. Dat bericht kritisch over dewar on drugsvan de Filipijnse president Rodrigo Duterte - een oorlog die naar verluidt intussen al meer dan 30.000 dodelijke slachtoffers eiste.

Dmitry Muratov is oprichter en hoofdredacteur van de Russische onafhankelijke krant Novaja Gazeta, een van de symbolen van de onafhankelijke pers in Rusland. In maart van dit jaar was de redactie van de krant in Moskou nog het doelwit van een chemische aanval.

Er waren in totaal 329 kandidaten voor de Nobelprijs van de Vrede. Onder anderen ook klimaatactiviste Greta Thunberg en de Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja werden genoemd als kanshebbers op de prijs.

