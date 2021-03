De onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta is het doelwit geworden van een aanval met een onbekende chemische substantie, die aan de ingang van de redactie in Moskou is uitgegoten.

Dat heeft de krant zelf bekendgemaakt. Novaja Gazeta is een van de symbolen van de onafhankelijke pers in Rusland.

'Het gebouw waar onze redactie zich bevindt, heeft deze ochtend een chemische aanval meegemaakt. We kunnen niet van de ene naar de andere verdieping of de straat opgaan', aldus de hoofdredacteur, Dmitri Moeratov. Hij voegde eraan toe dat de substantie nu door de ordediensten wordt geanalyseerd. 'We hebben de allergische personen geëvacueerd, het werk gaat voort', aldus Moeratov.

Het incident gebeurde nu drie ngo's een klacht indienden in Rusland tegen vermoedelijke huurlingen van de groep Wagner, voor de moord op een Syriër in 2017. De beschuldigingen zijn gebaseerd op onthullingen van de krant in 2019, aldus Moeratov. De krant publiceerde maandag ook een onderzoek over misdaden in Tsjetsjenië.

Anna Politkovskaja

Novaja Gazeta, opgericht in 1993, is vaak het doelwit van intimidatie, aanvallen en moorden. Verschillende journalisten van de krant zijn vermoord.

De meest bekende, Anna Politkovskaja, is doodgeschoten voor haar woning in 2006. Zij was gespecialiseerd in verslaggeving over het conflict in Tsjetsjenië. De jongste jaren publiceerde de krant verschillende onderzoeken over de acties van Russische huurlingengroepen, of vervolging van seksuele minderheden in Tsjetsjenië

