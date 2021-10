De Nobelprijs voor Geneeskunde staat dit jaar niet in het teken van covid-19, maar wel van onze zintuigen.

Niet de mRNA-technologie, die de basis vormt voor een deel van de coronavaccins, maar wel een mysterie van het menselijke lichaam wordt dit jaar geëerd met de Nobelprijs voor Geneeskunde en Fysiologie.

De prijs gaat naar de Amerikaanse fysioloog David Julius en de Armeens-Amerikaanse moleculair bioloog en neurowetenschapper Ardem Patapoutian voor hun onderzoek naar een nieuwe klasse van sensoren die ons in staat stellen om pijn, warmte en druk te voelen en die volgens het Nobelprijscomité cruciaal zijn voor de overleving van de menselijke soort.

'In ons dagelijks leven vinden we deze sensaties vanzelfsprekend, maar hoe ontstaan zenuwimpulsen zodat temperatuur en druk kunnen worden gevoeld? Die vraag is nu opgelost', aldus het comité.

Therapieën voor pijn

Hun baanbrekende studie ontrafelt niet alleen een mysterie van het menselijke lichaam, maar opent ook de weg naar nieuwe therapieën om acute en chronische pijn die geassocieerd wordt met trauma en een resem ziektes, te reduceren.

De gerenommeerde bekroning gaat gepaard met een geldprijs ter waarde van 10 miljoen Zweedse kronen (goed 980.000 euro).

Vorig jaar ging de de Nobelprijs voor Geneeskunde naar de ontdekking van het hepatitis C-virus.

De komende week worden ook deze Nobelprijzen uitgereikt:

Natuurkunde (dinsdag 11.45 uur)

Scheikunde (woensdag 11.45 uur)

Literatuur (donderdag 13.00 uur)

Vrede (vrijdag 11.00 uur)

