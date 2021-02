Met een reeks korte video's over de Filipijnse journaliste Maria Ressa steunen internationale media het onderzoek van haar onlinemagazine Rappler - de luis in de pels van de Filipijnse president Rodrigo Duterte.

Begin februari werd journaliste Maria Ressa nog genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede, en in 2018 riep het magazine Time haar uit tot Person of the Year. Maria Ressa is de oprichter, ceo en hoofdredacteur van het Filipijnse onlinemagazine Rappler. Dat bericht kritisch over de war on drugs van de Filipijnse president Rodrigo Duterte - een oorlog die naar verluidt intussen al meer dan 30.000 dodelijke slachtoffers eiste. Maar Ressa's onthullende journalistiek wordt haar niet overal in dank afgenomen.

In oktober 2019 berichtte Knack al hoe Ressa in eigen land tot 90 haatboodschappen per uur ontving. Ook juridisch wordt de internationaal gelauwerde journaliste voortdurend belaagd. De voorbije twee jaar werd ze in de Filipijnen tien keer vrijgelaten onder borg. Maar in juni 2020 werd Ressa veroordeeld voor cyberlaster; ze is in beroep gegaan.

De Filipijnen staan op plaats 136 in de persvrijheidranking van de ngo Reporters Sans Frontières.

'Rappler en Ressa staan niet alleen'

Met de steun van het Pulitzer Center heeft het journalistieke non-profitplatform Forbidden Stories, met standplaats Parijs, een reeks korte video's gemaakt over het werk van Maria Ressa: #AmplifyRappler.

Forbidden Stories zet het werk van vermoorde of bedreigde journalisten verder. In 2020 werkte Knack samen met Forbidden Stories aan The Cartel Project, een onderzoek naar Mexicaanse kartels dat deze week bekroond werd op de prestigieuze George Polk Awards.

Volgens Forbidden Stories moeten de video's over Maria Ressa wereldwijd weerklank geven aan de onderzoeken die de Filipijnse overheid wil lamleggen. 'Door deze video's wereldwijd massaal te delen stuurt #AmplifyRappler een krachtige boodschap uit naar president Duterte: Rappler en Maria Ressa staan niet alleen.'

Bekijk hieronder de eerste drie AmplifyRappler-video's Deel 1: de oorlog Deel 2: de president Deel 3: het geld

