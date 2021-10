Drie wetenschappers krijgen de Nobelprijs Fysica voor hun studie om het complexe systeem van het klimaat beter te begrijpen.

De Nobelprijs Fysica gaat dit jaar naar Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann en Giorgio Parisi voor hun 'baanbrekende bijdrage tot ons inzicht in complexe natuurkundige systemen', zo heeft de Koninklijke Academie dinsdag bekendgemaakt.

De drie hebben volgens de motivatie de grondslag gelegd voor ons inzicht in het klimaat op Aarde en hoe de mensheid het beïnvloedt. Zij hebben de theorie rond materie in wanorde en toevallige processen op hun kop gezet.

Meteoroloog Manabe van de Universiteit van Princeton (VS) en professor Hasselmann van het Max Planck Instituut voor Meteorologie in Hamburg krijgen de helft van de prijs voor het 'fysisch modelleren van het klimaat op Aarde, daarbij variabiliteit kwantificerend en klimaatverandering betrouwbaar voorspellend'.

Professor Parisi van de Sapienza Universiteit in Rome krijgt de andere helft voor de 'ontdekking van de wisselwerking tussen wanorde en fluctuaties in fysische systemen, van atomaire tot planetaire schaal'.

De Nobelprijs Fysica is tien miljoen Zweedse kroon (ongeveer 988.000 euro) waard. Exact honderd jaar geleden kreeg ene Albert Einstein de prestigieuze prijs.

(Slechts) één Belg sleepte een Nobelprijs voor de Natuurkunde in de wacht. Met name in 2013 François Englert die de onderscheiding deelde met de Schot Peter Higgs voor het theoretisch voorspellen van het meest fundamentele deeltje van de materie, het higgsboson Decennia later bewezen experimenten in de gigantische deeltjesversneller van het CERN in Genève dat ze (samen met de ondertussen overleden Belg Robert Brout) de nagel op de kop hadden geslagen.

Maandag kregen David Julius en Ardem Patapoutian de Nobelprijs voor Geneeskunde voor hun onderzoek naar de moleculaire basis van de tastzin. Woensdag is de Nobelprijs voor Scheikude aan de beurt.

