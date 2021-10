De Nobelprijs voor Literatuur wordt dit jaar toegekend aan de Tanzaniaan Abdulrazak Gurnah. Dat heeft de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen in Stockholm donderdag bekendgemaakt.

Gurnah krijgt de prijs vanwege 'zijn compromisloze en meelevende beleving van de gevolgen van het kolonialisme, en het lot van de vluchteling in de kloof tussen culturen en continenten', aldus het Nobelcomité. 'Zijn werk geeft ons een heel levendig beeld van een Afrika dat niet iedereen kent.'

Abdulrazak Gurnah werd in 1948 geboren in Zanzibar, maar trok op zijn achttiende naar het Verenigd Koninkrijk, omdat het voor hem als etnische minderheid niet veilig was in zijn thuisland. Momenteel woont hij in het Britse Canterburry. Hij schreef in zijn carrière tien boeken, waaronder 'Paradise', 'By the sea' en 'Memory of departure'. Hij was ook professor Engels en postkoloniale cultuur aan de Universiteit in Kent.

Niet-westerse auteur

De overwinning van Gurnah komt niet volledig uit de lucht gevallen. Heel wat waarnemers vonden dat het tijd werd voor een niet-westerse auteur om de Nobelprijs in ontvangst te nemen, omdat de lijst met laureaten overwegend Europees én mannelijk was. Voor Gurnah werd nog maar vijf keer een Afrikaanse schrijver beloond. Hij is nog maar de vierde zwarte man in de lijst van 117 laureaten.

Aan de prijs is een bedrag van 10 miljoen Zweedse kronen verbonden, bijna 980.000 euro. De prijsuitreiking vindt traditioneel plaats op 10 december, de sterfdag van de Alfred Nobel. Vorig jaar won de Amerikaanse dichteres Louise Glück de Nobelprijs Literatuur.

