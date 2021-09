Armin Laschet, kanselierskandidaat van de conservatieve CDU/CSU, heeft dinsdag tijdens een fractiebijeenkomst van de twee partijen zijn verontschuldigingen aangeboden voor het tegenvallende resultaat bij de Duitse parlementsverkiezingen.

Laschet blijft volgens de ingewijden geloven in een regering van de CDU/CSU met de Groenen en de liberale FDP. Deze zogenoemde Jamaica-coalitie zou hij "niet zo snel" willen opgegeven. Als hij zo'n coalitie weet te smeden, zal Laschet alsnog partijgenoot Angela Merkel als bondskanselier opvolgen.

Maar SPD-leider "Olaf Scholz heeft nu duidelijk een betere kans om kanselier te worden", zei CSU-leider Markus Söder dinsdag eerder op een persconferentie in Berlijn. Hij noemde de verkiezingsuitslag voor de CDU/CSU een "zware nederlaag", die gerespecteerd moet worden. "Op basis van dit verkiezingsresultaat is er geen mandaat om te regeren", zei Söder.

De conservatieven behaalden de slechtste verkiezingsuitslag sinds 1949, met 24,1 procent van de stemmen voor de CDU/CSU. Onder leiding van Merkel haalden ze nog 32,9 procent in 2017.

