In 2050 leven 3 miljard mensen in hotspots van klimaatopwarming, zeggen wetenschappers

Over 25 jaar leven waarschijnlijk al drie miljard mensen in regio’s van de wereld die als kwetsbare ‘hotspots’ van de opwarming van de aarde zijn ingeschaald. Dat is dubbel zoveel als vandaag, zo hebben wetenschappers donderdag op de wereldklimaatconferentie in Egypte gemeld.

De regio’s liggen overwegend in Midden-Amerika, het Midden-Oosten, delen van Azië, in Midden- en Oost-Afrika en de Sahel. In de kwetsbare landen zal de sterfte vijftien keer hoger liggen dan in de regio’s die het minst door de opwarming van de aarde getroffen worden, doordat overstromingen, droogte en stormweer er vaker voorkomen, zo klinkt het. Dit leidt ook tot meer migratie: miljoenen mensen worden de komende jaren en decennia door de opwarming op de vlucht gedreven.

Aan het rapport ‘Ten New Insights in Climate Science’ van 2022 hebben tientallen wetenschappers meegewerkt. De klimaattopman van de Verenigde Naties, Simon Stiell, noemde de nieuwe inzichten van de wetenschap ‘alarmerend’. De mens kan zich aan de klimaatcrisis aanpassen, maar daar zijn grenzen aan. Een ambitieuze verlaging van de uitstoot van broeikasgassen die de planeet opwarmen, is bijgevolg dringend.

Wegens niet meer af te wenden rampen als gevolg van de toenemende extremen in de weersomstandigheden moet ook schadevergoeding betaald worden. ‘Daarvoor is de tijd nu aangebroken’, zei Stiell.

Het is nodig de schade van broeikasgassen in te calculeren, vooral van kooldioxide en methaan, meent Johan Rockström, de directeur van het Duitse Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dat aan het rapport meewerkte. Een prijs aangepast aan de CO2-uitstoot kan een sterke impuls zijn voor een omschakeling naar een klimaatvriendelijk economisch systeem, aldus Rockström.