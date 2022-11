Fonds voor verlies en schade krijgt groen licht op COP27

Op de klimaattop COP27 in het Egyptische Sharm-el-Sheikh is zondagochtend omstreeks 4.15 uur lokale tijd (3.15 uur in Brussel) de oprichting van een fonds voor verlies en schade voor de bijzonder kwetsbare landen aangenomen. Dat heeft de plenaire vergadering beslist.

Verlies en schade vormde het voornaamste twistpunt in de klimaatonderhandelingen, die al 32 uur langer aanslepen dan het voorziene einde op vrijdagavond 18 uur. Het gaat meer bepaald om financiering door de rijke landen voor de reeds geleden klimaatschade in arme landen. Lange tijd leek er weinig manoeuvreerruimte te zijn, maar donderdagavond zette Europees onderhandelaar Frans Timmermans de deur op een kier, op voorwaarde dat het fonds enkel bestemd zou zijn voor de meest kwetsbare landen én de ambities om de klimaatopwarming binnen de 1,5 graden Celsius te houden, zouden worden aangescherpt.

Het voorstel dat nu werd aangenomen, houdt de oprichting van een fonds in. Een zogenaamd ‘Overgangscomité’ met vertegenwoordigers van alle onderhandelingsgroepen moet ervoor zorgen dat het fonds operationeel wordt tegen de volgende klimaattop COP28 in de Verenigde Arabische Emiraten. Meteen na de goedkeuring van het fonds vroeg Zwitserland om de plenaire vergadering een half uur op te schorten om de voorliggende teksten beter te kunnen bestuderen. Het Egyptische voorzitterschap stemde daarmee in. Een finale eindbeslissing is er dus nog niet.