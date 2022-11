Frans Timmermans: ‘Liever geen akkoord dan een slecht akkoord’

Frans Timmermans, die op EU-vlak de onderhandelingen op de klimaattop COP27 in Sharm-el-Sheikh leidt, heeft zaterdag meegedeeld dat hij ‘liever geen resultaat’ heeft dan ‘een slecht resultaat’. Timmermans dreigde zelfs op te stappen. ‘We moeten vooruitgang boeken, geen achteruitgang, alle ministers van de Europese Unie zijn bereid weg te lopen als we geen resultaat krijgen dat recht doet aan wat de wereld verwacht.’

De vicevoorzitter van de Europese Commissie stelde de afgelopen uren ’te weinig’ gezien te hebben ‘van de andere kant’. ‘We moeten ervoor zorgen dat we de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graden. Die doelstelling mag hier niet begraven worden.’

Timmermans denkt nog steeds dat er een goed resultaat kan komen, maar daar zullen alle partijen zich hard voor moeten inzetten. Volgens hem heeft de EU meer bewogen in de onderhandelingen dan de andere partijen en om een goede uitkomst te krijgen moeten die ook bewegen, aldus Timmermans. Hij wil namelijk ‘iets doen aan de klimaatcrisis’.

COP27 moest normaal gezien vrijdagavond om 18 uur aflopen. Maar COP27-voorzitter Sameh Shoukry maakte vrijdagmiddag al bekend dat de top zeker tot zaterdag zou uitlopen. Openstaande twistpunten zijn vooral de oprichting van een fonds voor verlies en schade en de afbouw van alle fossiele brandstoffen.

Wat verlies en schade betreft – zogenaamde ‘loss and damage’ in het VN-jargon – maakte Timmermans donderdagavond laat een opening. De EU sprak zich uit voor de oprichting van een dergelijk fonds, maar onder enkele strikte voorwaarden. Zo moeten alle grote economieën – en dus ook China – eraan bijdragen én moet het ertoe leiden dat de doelstellingen om de opwarming van de aarde te beperken worden aangescherpt.

‘Onaanvaardbaar voorstel Egyptisch voorzitterschap’

Federaal Klimaatminister Zakia Khattabi, die voor de Europese Unie optreedt als onderhandelaar op het vlak van mitigatie, stelt bezorgd te zijn over de uitkomst van de onderhandelingen op de klimaattop. ‘Na urenlange onderhandelingen heeft het Egyptische voorzitterschap gisteren een voorstel op tafel gelegd dat onaanvaardbaar is, het gaat voorbij de Europese rode lijnen’, aldus Khattabi.

Volgens de minister zou het voorstel op het vlak van mitigatie in de praktijk namelijk ‘een achteruitgang’ betekenen in vergelijking met de vorige klimaattop in Glasgow. ‘We moeten onze ambitie niet in vraag stellen, we moeten ervoor zorgen dat we de ambitie uit het Akkoord van Parijs en het Glasgow Climate Pact uitvoeren’, stelt Khattabi. ‘We zijn er nog niet, we zullen blijven onderhandelen zolang het nodig is, maar we kunnen niet terugkomen op gemaakte afspraken en de fundamenten van het internationale klimaatbeleid’, besluit de Klimaatminister.

COP27-voorzitter Sameh Shoukry erkende dat er ontevredenheid was bij meerdere partijen, maar stelde dat ‘de grote meerderheid van de partijen een basis ziet om op verder te bouwen’. De klimaattop in Sharm-el-Sheikh moest normaal gezien vrijdagavond om 18 uur zijn beslag kennen. Net als bij zowat alle vorige klimaatconferenties worden er echter verlengingen gespeeld.