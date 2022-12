CorruptionEurope: huiszoeking bij Belgisch Europarlementslid Marc Tarabella (PS)

In het onderzoek naar mogelijke corruptie in het Europees Parlement hebben speurders zaterdagavond een huiszoeking uitgevoerd bij het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella (PS). Dat vernamen Knack en Le Soir uit verschillende goedgeïnformeerde bronnen.

Zaterdagavond net voor 21u zijn speurders van de federale gerechtelijke politie binnengevallen bij PS-Europarlementslid Marc Tarabella (59) in Anthisnes, in de provincie Luik. De huiszoeking gebeurde in het bijzijn van Roberta Metsola, de voorzitster van het Europees Parlement. Tarabella’s computer en gsm zijn in beslag genomen maar hij werd niet aangehouden voor verhoor. Dat vernamen Knack en Le Soir uit goedgeïnformeerde bronnen.

Het federaal parket wil de info niet bevestigen en geeft ook géén commentaar. Het onderzoekt of Qatar heeft geprobeerd de economische en politieke besluiten van het Europees Parlement te beïnvloeden, door substantiële geldbedragen te betalen of grote geschenken aan te bieden.

Burgemeester en Europarlementslid

Marc Tarabella is sinds 1995 burgemeester van Anthisnes. Hij zetelde voor het eerst in het Europees Parlement van 2004 tot 2007. Vervolgens werd hij minister van Opleiding in de Waalse Regering en minister van Jeugd en Onderwijs voor Sociale Promotie in de Franse Gemeenschapsregering.

Sinds 2009 is Tarabella opnieuw Europarlementslid voor de S&D-fractie. Hij is onder meer vicevoorzitter van de Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch Schiereiland (DARP) van het Europees Parlement.

De bocht van Tarabella

De bocht die Tarabella heeft gemaakt over Qatar springt in het oog. In 2014 bekritiseerde hij de Golfstaat nog publiekelijk. ‘850 doden: ofwel beschermt Qatar de werknemers op zijn grondgebied, ofwel moet Qatar de organisatie van het WK voetbal worden afgenomen’, tweette Tarabella in februari van dat jaar. Twee maanden later klonk hij nog cynischer op Twitter: ‘Aan Platini: Nabestaanden van 1200 dode stadionarbeiders verontschuldigen zich voor het verpesten van de Wereldbeker Qatar 2022’.

Ook in 2015 en 2016 uitte Tarabella publiekelijk kritiek op Qatar.

Maar in de aanloop naar het Wereldkampioenschap Voetbal veranderde die toon. In de media nam Tarabella de voorbije weken regelmatig het woord over Qatar. Zo stelde hij op 26 oktober 2022 in een interview met de Franstalige krant l’Avenir het volgende: ‘Qatar boycotten is hypocriet. De situatie is voor verbetering vatbaar, maar er is vooruitgang geboekt.’ Een dag later zei hij op nieuwszender LN24: ‘Jullie spellen de les. Alles verachten wat in Qatar is gedaan, is een heel slecht signaal geven.’

Op 7 november 2022 tweette hij dan weer: ‘Qatar krijgt wereldwijde lof voor voorbereiding grootste voetbalevenement’, met daarbij een link naar een artikel uit de Gulf Times met diezelfde titel.

Integrity Watch

Op 21 november 2022 nam Tarabella het woord tijdens een EP-debat in Straatsburg over de mensenrechtensituatie in Qatar in de context van het WK Voetbal. ‘Wij moeten erkennen dat Qatar het enige land van het Arabisch schiereiland is dat het kafala-systeem heeft afgeschaft. Minimumloon, storting op een bankrekening, organisatie van overleg binnen bedrijven, ook al zijn vakbonden nog steeds niet gemachtigd’, aldus Tarabella. ‘Het eenzijdig negatieve discours van vandaag lijkt me dus schadelijk voor de toekomstige ontwikkeling van de rechten in Qatar.’

Volgens de databank met lobby-ontmoetingen van Europarlementsleden sinds 2019, beheerd door de non profit EU Integrity Watch, had Tarabella vier ontmoetingen over het thema Qatar sinds september 2021, waaronder eentje met de woordvoerder van Buitenlandse Zaken van Qatar.

Eén van de zestien huiszoekingen vrijdagochtend in het gerechtelijk onderzoek naar vermeende corruptie, criminele organisatie en witwassen vond plaats bij een voormalig assistent van Tarabella. Het bureau van die assistent in het Europees Parlement werd verzegeld.

Uiteraard geldt steeds het vermoeden van onschuld, tot een rechter anders zou oordelen.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Louis Colart en Joël Matriche van Le Soir