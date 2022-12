Vier verdachten aangehouden in corruptieonderzoek Europees Parlement

In het onderzoek naar corruptie bij het Europees Parlement zijn vier verdachten onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het federaal parket. ‘Zij worden beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen van geld en corruptie’, klinkt het. ‘Twee personen werden vrijgelaten door de onderzoeksrechter.’

Speurders hebben zaterdagavond ook nog een huiszoeking uitgevoerd bij het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella (PS), vernamen Knack en Le Soir uit verschillende goedgeïnformeerde bronnen. Het federaal parket bevestigt dat de woning van een tweede EU-parlementslid doorzocht werd, maar meldt de naam van de betrokkene niet. ‘In het belang van het onderzoek wordt voorlopig geen verdere informatie gegeven’, luidt het.

Volgens het federaal parket loopt er al enkele maanden een onderzoek omdat de speurders van de federale gerechtelijke politie vermoeden dat een land van de Perzische Golf probeert om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden, door aan derden met een politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement grote geldbedragen te betalen of aanzienlijke geschenken aan te bieden.

In dat onderzoek werden vrijdag zestien huiszoekingen verricht in Elsene, Schaarbeek, Kraainem, Vorst en Brussel, en werden zes personen opgepakt. Ook namen de speurders 600.000 euro aan cash geld in beslag, naast een hoop informaticamateriaal en mobiele telefoons.

Vier van die zes zijn nu onder aanhoudingsbevel geplaatst. Volgens het Franse persbureau AFP bevindt de intussen geschorste vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili (S&D) zich bij die vier mensen.

Eva Kaili is sinds dit jaar vicevoorzitster van het Europees Parlement, en onder meer bevoegd voor de betrekkingen met het Midden-Oosten. Kaili’s partner F.G. – parlementair assistent voor S&D – werd vrijdag ook opgepakt door de speurders, aldus nog beide media. Hij werkte in het verleden voor het Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri en is ook actief in diens vzw Fight Impunity, waar ook een huiszoeking zou hebben plaatsgevonden, net als bij Panzeri thuis.

In Panzeri’s woning zou ook bijna 500.000 euro cash in beslag zijn genomen, en Panzeri werd ook van zijn vrijheid beroofd. In Italië zijn intussen ook Panzeri’s echtgenote (Maria Colleoni) en dochter (Silvia) gearresteerd, zo berichten Italiaanse media en werd bevestigd aan het medium Politico. Zij zouden een actieve rol hebben gespeeld bij illegale zaken van hun man en vader, die veel geld en geschenken toegespeeld zou hebben gekregen.

Bij de personen die vrijdag gearresteerd werden, zouden ook een lobbyist zijn en vakbondsman Luca Visentini. Visentini is in november nog verkozen tot secretaris-generaal van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ITUC), met 200 miljoen leden wereldwijd.