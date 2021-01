Duitsland verlengt en verscherpt de van kracht zijnde lockdown om de verspreiding van het coronavirus in te dijken tot 31 januari, zo heeft bondskanselier Angela Merkel dinsdagavond op een persconferentie aangekondigd.

De federale regering en de leiders van de zestien deelstaten zijn het omtrent de nieuwe maatregelen eens geraakt.

Duitsland besloot vorige maand scholen, cafés, restaurants en niet-essentiële bedrijven en winkels, en culturele instellingen te sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, in elk geval tot 10 januari. Die maatregel wordt tot 31 januari verlengd. "We vragen alle burgers hun contacten tot het absolute minimum te beperken", zei Merkel na afloop van het beraad ook.

Bedrijven worden aangemoedigd mensen thuis te laten werken. Mensen die wonen in gebieden waar gedurende een week meer dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners worden vastgesteld, mogen niet verder dan 15 kilometer van huis gaan. Die drempel is momenteel in meer dan zeventig regio's bereikt.

Er komen ook nieuwe restricties voor privébijeenkomsten: een huishouden mag maar één lid van een ander huishouden ontvangen.

Reizigers uit vrijwel alle landen die in Duitsland uit risicogebieden aankomen, moeten twee keer een coronatest ondergaan. Ook al is de eerste test negatief, toch is een quarantaine van vijf dagen verplicht.

De bondskanselier gaf anderzijds ook hoop: de vaccinaties geven perspectief om naar het normale leven terug te keren.

