Podcast Jong Talent: Hoe werkt het achterkamertje van de EU, de triloog?

Roderik De Turck (29) werkte als parlementair medewerker in het Europees Parlement. De weinig bekende trilogen voorbereiden en opvolgen was daarbij een belangrijk deel van de job. De Turck: ‘Stel dat de EU blundert, hoe kan je als kiezer kwaad zijn als je niet eens weet wie de beslissing genomen heeft of wie verantwoordelijk is voor eindeloze vertraging? Een ontransparante vergadering als de triloog bemoeilijkt die zaak.’ Het verhaal van Roderik hoor je in de vierde aflevering van de Knack-podcast Jong Talent.

