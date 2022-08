Podcast Jong Talent: Hoe speel je effectief het machtsspel in de triloog?

Zijn trilogen een succesverhaal of ondemocratische kleun? Op deze – en tal van andere – vragen krijg je de komende maanden antwoorden in de nieuwe Knack-podcast Jong Talent. Elke maand leert een beloftevol persoon je een nieuwe wereld kennen. Iets bijleren op een luchtige manier? Dan is Jong Talent iets voor jou.

Roderik De Turck (29) werkte als parlementair medewerker in het Europees Parlement. De weinig bekende trilogen voorbereiden en opvolgen was daarbij een belangrijk deel van de job. De Turck: ‘Burgers eisen terecht transparantie van hun overheid, maar stel dat je de trilogen zou livestreamen, dan gaan politici elkaar toch spreken buiten die vergadering om. Het besloten karakter zorgt er dus ook voor dat zaken vooruit gaan. Ik zie meer heil in een beter publiek debat -inclusief meer en betere journalistiek over de EU- om de Europese politiek democratischer te maken.’ Het verhaal van Roderik hoor je in de vierde aflevering van de Knack-podcast Jong Talent.

Ontdek HIER het derde deel van Jong Talent over de triloog en vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcastapp.