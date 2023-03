Sarah Parent plantte met haar bedrijf Goforest bijna een half miljoen bomen

Sarah Parent (33) wil de biodiversiteit beschermen en herstellen, ook in oceanen.

Hoe kwam u op dat idee?

Sarah Parent: Ik bedacht het samen met de bekende ondernemer Philip Cracco, de oprichter van de uitzendgroep Accent. Na zijn overlijden begon ik in 2020 met Goforest.

Wat doet Goforest?

Parent: We planten bossen in opdracht van bedrijven. Zij geven ons de noodzakelijke financiële middelen en wij doen de rest, ook het onderhoud van de bossen. We bieden de bedrijven ook een satellietplatform aan waarop ze de groei van hun bomen of bos goed kunnen volgen.

Waarom planten bedrijven bomen?

Parent: De meeste doen het voor hun imago. Zo kunnen ze bijvoorbeeld aan hun klanten tonen dat ze duurzaamheid belangrijk vinden.

Hoeveel bomen heeft Goforest al geplant?

Parent: Bijna een half miljoen. In ons land, maar ook in Argentinië, Armenië, Madagaskar enzovoort. Ons populairste project is het Amazonewoud in Peru. Daar hebben we een gebied van 90 hectare herbebost met 400 verschillende soorten. We doen dat samen met onze lokale partner, Camino Verde, en koppelen de bebossing aan een verbetering van de levenskwaliteit van de plaatselijke bevolking. Bekende klanten van ons zijn onder meer AS Adventure, Holcim, Neuhaus en Ageas.

https://trends.knack.be/ondernemen/go-forest-bomen-planten-met-impact/

Kunnen ook particulieren terecht bij Goforest?

Parent: Ongeveer 5 procent van onze omzet komt van particulieren. Voor 2,5 euro kun je bij ons een boom laten planten of cadeau geven.

U bent intussen nog twee andere bedrijven aan het oprichten.

Parent: Met Go Ocean willen we voor oceanen hetzelfde doen als voor bossen: de diversiteit beschermen en herstellen door onder meer koralen te planten. Met Go Smart Digital helpen we bedrijven om hun digitale voetafdruk te verkleinen (klimaatschade door computergebruik, nvdr).

Vanwaar die drang om te ondernemen?

Parent: Heb ik altijd al gedaan. Ik studeerde communicatie en psychologie aan de UGent, waar ik in 2015 werd verkozen tot beste student-ondernemer. Op mijn vijftiende had ik al een eigen dansschool. Ik jaag mijn dromen na en ik vind het ondernemersklimaat in ons land wél zeer goed. Waarom zou je er geen gebruik van maken?