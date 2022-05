VS: onderzoek naar 109 gevallen van kinderhepatitis, met vijf sterfgevallen

Amerikaanse gezondheidsautoriteiten onderzoeken momenteel 109 gevallen van de onverklaarbare hepatitisvorm bij kinderen, waaronder vijf sterfgevallen.

Dat heeft het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vrijdag bekendgemaakt op een persconferentie.

De gevallen van de mysterieuze leverontsteking zijn in 25 Amerikaanse staten en gebieden ontdekt. De gemiddelde leeftijd van kinderen die hiermee te maken krijgen, is twee jaar, zo meldt het CDC. Door hun jeugdige leeftijd kwamen deze kinderen niet in aanmerking voor een coronaprik.

‘Vaccinatie tegen het coronavirus is dus niet de oorzaak’, zo zegt Jay Butler van het CDC. Hij reageert hiermee op de verschillende theorieën die de ronde doen op het internet. Een besmetting met het coronavirus daarentegen sluit het CDC voorlopig nog niet uit als mogelijke piste.

‘Zeer zeldzaam’

Ook binnen het CDC staat de hypothese van een bepaald type adenovirus centraal. Die virussen komen vrij algemeen voor, maar het is nog niet bekend of ze bij gezonde kinderen ook hepatitis veroorzaken. Bevestigd is dat meer dan de helft van de getroffen kinderen in de VS positief heeft getest op het zogenaamde ’type 41′-adenovirus.

De gevallen in de VS zijn tijdens de laatste zeven maanden opgedoken. Veertien procent van de getroffen kinderen had een levertransplantatie nodig. ‘We weten dat dit verontrustend nieuws is, zeker voor ouders met jonge kinderen’, zo zegt Butler. ‘Maar we willen nog eens benadrukken dat deze gevallen van hepatitis zeer zeldzaam zijn.’