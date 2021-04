Markus Söder, de eerste minister van Beieren, legt zich neer bij de beslissing om Armin Laschet als kanselierskandidaat van de christendemocratische CDU/CSU naar voren te schuiven bij de komende parlementsverkiezingen in Duitsland.

'De teerling is geworpen. Armin Laschet zal de kandidaat-kanselier van de 'Union' zijn', verklaarde Söder dinsdag in München.

De leiding van de partij had maandagavond bij een interne stemming duidelijk gemaakt een voorkeur te hebben voor Laschet. Er stemden toen 31 bestuursleden op de CDU-voorzitter en deelstaatpremier van Noord-Rijnland-Westfalen. CSU-leider Markus Söder moest het stellen met negen stemmen. Er waren ook zes onthoudingen.

Söder had eerder al aangegeven dat hij zich zou neerleggen bij het besluit van het partijorgaan. 'Mijn woord, dat ik heb gegeven, is geldig', zegt hij nu. Hij beklemtoont ook dat hij Laschet met volle kracht zal blijven steunen.

Angela Merkel

De CDU van huidig bondskanselier Angela Merkel en haar Beierse zusterpartij CSU - die samen de 'Union' vormen - slaagden er de voorbije dagen maar niet in om uit te maken wie als kandidaat-bondskanselier naar voren zou worden geschoven voor de Bondsdagverkiezingen. CDU geldt als de grotere partij en duidt traditioneel een kandidaat aan, maar volgens peilingen is de Beierse deelstaatpremier Söder populairder onder de achterban en kiezers in het algemeen.

Huidig bondskanselier Angela Merkel had eerder al aangekondigd dat ze aan het eind van haar termijn, na meer dan 15 jaar als regeringsleider, geen kandidaat meer zal zijn.

De verkiezingen in Duitsland vinden in september plaats.

