In een opiniestuk op de websites van Knack en Le Vif verdedigen Europese Commissievoorzitster Ursula von der Leyen en de Belgische Eurocommissaris Didier Reynders de Europese aankoopstrategie voor vaccins. 'Zouden de EU-landen sneller geweest zijn als zij alleen hadden onderhandeld? Wij denken van niet.'

De Europese Commissie ligt al enkele weken onder vuur voor haar vaccinatiestrategie. De Commissie onderhandelde in naam van de lidstaten met farmabedrijven over de aankoop en levering van coronavaccins aan de Europese Unie, maar de leveringen lopen niet helemaal zoals gepland en daardoor kunnen de meeste landen trager vaccineren dan verhoopt.

'Nog geen jaar nadat de Wereldgezondheidsorganisatie de uitbraak van het coronavirus uitriep tot een wereldwijde pandemie, zijn in de EU drie vaccins tegen het virus toegelaten', verdedigen Von der Leyen en Reynders de Europese aanpak. 'En er zijn er meer op komst.' Ze benadrukken dat de ontwikkeling van een vaccin gewoonlijk tot wel tien jaar duurt. 'In dit geval heeft het ons slechts tien maanden gekost.'

De Europese Commissie heeft ervoor gekozen om de vaccinontwikkelaars op voorhand te betalen, zodat ze de middelen konden ontwikkelen, meteen produceren én leveren van zodra er een goedkeuring was voor de Europese markt.

'Onze aanpak was en blijft de juiste: eensgezind in de strijd tegen het virus en op Europees niveau optreden tegen een vijand die geen grenzen kent,' klinkt het.

De Europese Unie bereidt zich intussen voor op een scenario waarin het virus niet meer zou reageren op de huidige vaccins. Enkele dagen geleden zijn daarom de CEO's van de vaccinbedrijven en experten bijeengeroepen, klinkt het. 'Wij willen nauw samenwerken met wetenschappers en de industrie, zodat wij klaar staan om snel vaccins te ontwikkelen.'

