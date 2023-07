Zanger Gustaph: ‘Elke politicus die zich met zurigheid bezighoudt, wens ik ontzuring toe’

Gustaph is singer-songwriter. Hij vertegenwoordigde ons land op het Eurovisiesongfestival.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Dit jaar heel weinig, omdat ik veel concerten mag geven. Mijn man zal zonder mij op reis moeten. Gelukkig zijn er wel wat vrienden kandidaat om mee te gaan.

Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent?

Ik probeer ervan weg te blijven, in theorie. Maar in de praktijk volg ik het wel op mijn smartphone.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

De eerste reis met mijn man, in 2015. We trokken naar het Griekse Cycladeneiland Amorgos, een prachtige, romantische plek. En heel verlaten: we konden er zelfs skinnydippen.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

Die speelt zich ook af in Griekenland, meer dan twintig jaar geleden. Ik reisde met een vriendin naar Lesbos, voor het eerst zonder ouders. Maar ik kampte ook met mijn eerste grote liefdesverdriet, dus ik heb daar vooral liggen huilen. Bovendien hing er een bordje op het hotel: ‘Waar Belgen thuis zijn’. Het is voor iedereen anders, maar voor mij is dat toch een afknapper.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

My Government Means to Kill Me van Rasheed Newson, over de aidsepidemie bij zwarte homomannen in New York. En A Little History of Music van Robert Philip. Ik probeer, als grote fan, ook elke zomer één roman van Connie Palmen te herlezen. Welke dat wordt, is nog niet zeker.

Op vakantie dromen we er weleens van om op een van de Griekse eilanden een cocktailbar te openen.

Welk gerecht brengt u onmiddellijk in zomersfeer?

Griekse fava, een puree van gele spliterwten met daarop gegrilde octopus, kappertjes en gekaramelliseerde rode ui.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

Skinnydippen.

Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien?

Wij zijn grote fans van de Griekse eilanden, dus op vakantie dromen we er weleens van om daar een cocktailbar te openen. Maar concreet is dat niet.

Bent u ooit alleen op vakantie geweest?

Zeker, en ik ga nog af en toe in mijn eentje op citytrip. Vorig jaar trok ik drie dagen naar Parijs: overdag veel expo’s bezoeken en ’s avonds afspreken met vrienden die daar wonen.

Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak?

Voor geen enkel, of toch niet als toeschouwer. We hadden heel graag Jessie Ware gezien op Pukkelpop, maar helaas lukt dat niet.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit hebt gedaan?

Op mijn twaalfde begon ik al te werken als muzikant, eerst in een pianobar, later in bandjes. En dat was altijd heel fijn.

Welk souvenir zult u altijd koesteren?

Het klinkt heel melig, maar op onze huwelijksreis naar het Mexicaanse Yucatán kochten we een typische houten pop in Día de Muertos-stijl. We doopten hem Armando en hij staat nu te pronken in de woonkamer.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

Doe maar de Kempen, ergens in een afgelegen bos. En dicht bij Antwerpen, dat is handig.

En in het buitenland?

Griekenland, bij voorkeur op een van de eilanden. Dat is toch een droom voor de komende jaren. Voor de mensen, de eetcultuur, de ziel en de geschiedenis. Uiteraard is het hele mediterrane gebied prachtig, maar die plekjes hebben voor ons toch extra sentimentele waarde.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Elke politicus die zich met zurigheid bezighoudt, wens ik een ontzuring toe. Die wil ik persoonlijk toedienen.