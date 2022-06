Bouchez verwacht dat Crucke ‘in het kader van de MR-fractie’ werkt

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft donderdag in een reactie op de aankondiging van oud-minister Jean-Luc Crucke dat hij past voor een zitje bij het Grondwettelijk Hof gewezen op de loyauteitsplicht van een MR-mandataris naar zijn partij.

Crucke zetelt na zijn ontslag als Waals minister van Financiën en Begroting als volksvertegenwoordiger in het Waals Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap. Woensdag kondigde hij dat hij afziet van een kandidatuur voor het Grondwettelijk Hof. Hij wil een ‘politieke hergroepering’ rondom het klimaat creëren.

‘Dat is de vrijheid van eenieder’, benadrukte Bouchez donderdag op Bel-RTL. ‘Ik wens hem het beste als parlementslid, dat hij werkt binnen het kader van de MR-fractie en voor het algemeen belang.’ Maar hij voegde eraan toe dat ‘men loyaal moet zijn ten opzichte van de politieke formatie. Ik twijfel daar niet aan’.

Door het afhaken van Crucke moet de MR een andere kandidaat voorstellen voor het Grondwettelijk Hof. Volgens Bouchez zal dat in de komende uren gebeuren.

De relatie tussen de MR-voorzitter en de ex-minister zakte naar een dieptepunt naar aanleiding van een fiscale hervorming van Crucke, die door Bouchez en een aantal MR-parlementsleden werd verworpen.

‘Ik ben nog steeds bij de MR’, verzekerde Jean-Luc Crucke donderdag op La Première. ‘Alleen omdat je een progressieve liberaal bent met klimaatgevoeligheid, wil nog niet zeggen dat je je bij een structuur moet aansluiten’.

Voor Crucke zijn politieke partijen een ‘verouderd begrip’. Hij wil politieke personaliteiten uit democratische partijen verenigen rond het klimaat. ‘Er is geen tijd om spelletjes te spelen. Er moet gewerkt worden. Er is actie nodig’, aldus Crucke die verwees naar extreemlinks dat in Wallonië 20 procent haalt en extreemrechts in Vlaanderen 25 procent.