Komt er een verbod op partijhoppen in Brussel? ‘Het is een vorm van kiezersbedrog’

Les Engagés en de CD&V willen een verbod op politieke overloperij. Maakt hun voorstel een kans in het Brussels Parlement?

Maar liefst vier mandatarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ruilden sinds 2019 de lijst waarop ze verkozen werden in voor een andere partij, twee verkozenen hebben nu een zitje als onafhankelijke. De gevolgen zijn niet min: de fractie van Les Engagés verschrompelde van zes tot vier leden. Grote winnaar van al dat partijhoppen is de MR, die drie overlopers – een Engagé en twee van Défi – wist te strikken. De Franstalige liberalen hesen zich op die manier naast eeuwige rivaal PS als grootste fractie in het parlement.

Zo kan het niet verder, vonden fractieleider Céline Fremault van Les Engagés en Bianca Debaets die de enige CD&V-stoel warm houdt. Samen dienden ze een voorstel tot reglementswijziging in om overlopen vanaf volgende regeerperiode aan banden te leggen. ‘We willen het verbieden dat jij en je zitje tijdens een regeerperiode naar een andere partij gaan dan diegene waarvoor je werd verkozen’, zegt Debaets. ‘Overlopen is een vorm van kiezersbedrog dat het vertrouwen van de burger in de politiek ondermijnt. Het blijft natuurlijk wel mogelijk om uit een fractie te stappen en als onafhankelijke voort te gaan. Verkozenen hebben recht op een eigen mening, en onoverbrugbare meningsverschillen kunnen altijd ontstaan, bijvoorbeeld over levensbeschouwelijke kwesties.’

Schaarbeek is zowat onbestuurbaar geworden door het overlopen. Bianca Debaets, CD&V

Opvallend: Debaets haalde inspiratie in Vlaanderen, waar het fractiebeginsel in het Decreet Lokaal Bestuur een forse rem plaatst op overlopen. ‘We hopen dat ons voorstel ook naar de Brusselse gemeentepolitiek wordt uitgerold’, zegt Debaets. ‘Daar is de situatie nog erger, een gemeente als Schaarbeek is zowat onbestuurbaar geworden door het overlopen.’ Of het een kans maakt? Debaets heeft goede hoop. Ecolo/Groen, Défi en de PS reageerden al constructief, alleen van de MR wordt principieel verzet verwacht.

Waarom is die partij zo aantrekkelijk voor overlopers? Zwaaien de liberalen met beloftes zoals een verkiesbare lijstplaats of een betaald mandaat in een vzw of intercommunale? In La Libre had Debaets het over ‘marchandage’, maar daar wil ze geen namen op plakken. ‘Van sommige politici krijg je de indruk dat ze zich door eigenbelang en opportunisme laten leiden’, blijft ze vaag. ‘Maar veel belangrijker is dat de MR in Brussel de wind in de zeilen heeft. Een winnende club trekt nu eenmaal leden aan. Ik ga die partij hier niet aanvallen. Brussel heeft verandering nodig. Als we na de verkiezingen in een regering stappen, dan liever met de MR dan met de PS.’